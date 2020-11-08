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08.11.2020 10:58
Рубрика: Власть

Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин постановил ускорить процесс расселения ветхого жилья в окрестностях Байкало-Амурской магистрали. Необходимые изменения внесены в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Глава правительства уточнил правила выделения регионам субсидий на строительство новых домов для переселенцев и на социальные выплаты гражданам для покупки нового жилья. В частности, людям разрешили приобретать жилье на территории всего региона, а не только своего населенного пункта.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Размер выплаты будет зависеть от средней стоимости квадратного метра в регионе и установленного норматива общей площади жилого помещения: 33 кв. м. - для одиноко проживающего гражданина, 42 кв. м. - на семью из двух человек, по 18 кв. м. - на каждого члена семьи из трех и более человек.

Объем субсидии регионам на строительство домов для переселенцев будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, подтвержденной госэкспертизой, а не норматива средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в России, утверждаемой Минстроем.

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