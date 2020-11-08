Странам СНГ для преодоления экономических сложностей необходимо поддерживать конструктивное взаимодействие. В борьбе с коронавирусом наша страна готова оказать Содружеству помощь. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Из-за общей ситуации с коронавирусной инфекцией заседание Совета глав правительств СНГ пришлось снова проводить по видеосвязи. Заболевание не отступает, профильные структуры государств активно взаимодействуют, чтобы остановить его распространение. "Еще раз хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть", - заверил Мишустин. Российские тесты для диагностики уже переданы во все страны Содружества, специалисты Роспотребнадзора консультируют своих коллег.

В России зарегистрированы вакцины от коронавируса двух производителей. "Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку, и, конечно, будем работать над поставками вакцины в наши братские государства, в другие страны", - подчеркнул глава кабмина.

COVID-19 повлиял на все сферы жизни, не лучшим образом отразился на экономической активности внутри Содружества. За семь месяцев этого года торговый оборот между странами сократился на 16,7 процента, промышленное производство за январь - август снизилось на 4 процента, грузоперевозки - на 4,8. Ситуация осложняется и другими факторами: непростой внутриполитической обстановкой в Беларуси и Киргизии, обострением вокруг Нагорного Карабаха.

"Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают свое видение экономических процессов. Санкции, протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции", - заявил Михаил Мишустин.

Он считает, что в этих условиях страны СНГ должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами. "Россия настроена именно на это", - заверил глава российского правительства.

Власти РФ создают условия, чтобы граждане страны смогли сделать прививку, и будут работать над поставками вакцины в братские государства, заверил глава российского правительства

Весной в Содружестве утвердили стратегию экономического развития на ближайшие десять лет. Сейчас главы правительств одобрили план мероприятий для ее реализации в первую пятилетку. "Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными, - рассказал премьер-министр России. - Они охватывают весь спектр задач, которые стоят перед Содружеством, - от развития взаимной торговли и улучшения делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций".

Учтена в документе и необходимость ускорения цифровизации экономик и общественных институтов, что особенно отчетливо стало ясно в условиях пандемии.

По итогам заседания были утверждены 23 документа, в том числе программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн, участников локальных конфликтов и членов их семей.

Также одобрены концепции по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения, планы мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и по сотрудничеству в гуманитарной сфере.

Михаил Мишустин считает СНГ международной организацией с большим накопленным опытом, который особенно востребован сейчас, в условиях пандемии коронавируса. "Нам надо научиться поддерживать друг друга в столь непростое время, развивать многостороннее взаимодействие, принимать решения, которые будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и укреплению сотрудничества", - призвал российский премьер партнеров.

Следующее заседание совета главы правительств договорились провести 28 мая 2021 года под председательством Республики Беларусь. Все участники рассчитывают, что наконец-то смогут лично встретиться в Минске.