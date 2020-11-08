Мишустин утвердил стратегию развития для станкостроения

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности до 2035 года. Она предусматривает средний темп роста в 5,7 процента ежегодно.

К 2035 году объем производства станкоинструментальной продукции должен вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом и достичь 79,5 миллиарда рублей. Экспорт, как ожидается, увеличится в 2,6 раза до 16,5 миллиарда. Локализацию производства станков предстоит довести до 70 процентов, а изготовление комплектующих - до 11,1 миллиарда рублей.

Достичь целей планируется за счет стимулирования спроса, формирования условий для притока инвестиций в научные исследования, интеграции российских производителей в мировые цепочки поставок, а также повышения производительности труда и улучшения кадрового обеспечения.