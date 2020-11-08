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08.11.2020 22:41
Рубрика: Спорт

Готовы к подъему

Назван состав сборной России на олимпийский отбор
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Тренерский штаб сборной России по скалолазанию объявил состав команды на чемпионат Европы-2020 в Москве. Турнир пройдет с 21 по 28 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Здесь будут разыграны две лицензии участников Олимпийских игр-2020 (одна у мужчин и одна у женщин) и восемь комплектов наград ЧЕ.
Юлия Каплина - чемпионка-скалолазка будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио. Фото: РИА Новости Юлия Каплина - чемпионка-скалолазка будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио. Фото: РИА Новости
Юлия Каплина - чемпионка-скалолазка будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио. Фото: РИА Новости

В составе сборной России заявлено 26 человек. За путевки на Олимпийские игры будут бороться Алексей Рубцов, Николай Яриловец (оба - Москва), Сергей Лужецкий (Воронежская область), Виктория Мешкова (Свердловская область) и Елена Красовская (Челябинская область). Им предстоит выступить на чемпионате Европы во всех дисциплинах.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российские скалолазы выявили лучших в олимпийской дисциплине

Отметим, что Яриловец принимает участие в третьем отборочном турнире из трех возможных. Для Рубцова, Мешковой и Красовской чемпионат Европы - это вторая попытка отобраться на Игры.

В "скорости" выступит действующий чемпион континента в "скорости" Владислав Деулин (Тюменская область), который по правилам IFSC имел личную квоту на этот турнир. Стартует в Москве бронзовый призер ЧЕ-2019 в "скорости" Дмитрий Тимофеев (Пермский край). За награды на эталоне будет бороться заслуженный мастер спорта Юлия Каплина (Тюменская область), являющаяся обладательницей лицензии участника Олимпийских игр-2020.

В составе сборной в "скорости" также выступят Елизавета Иванова (Свердловская область), Анна Цыганова (Красноярский край), Екатерина Баращук (Тюменская область), Александр Шиков (Тюменская область), Лев Рудацкий (Москва).

В боулдеринге за награды сразятся пять скалолазов из Санкт-Петербурга. Это серебряный призер ЧЕ-2019 Сергей Скородумов, бронзовые призеры ЧЕ-2019 Вадим Тимонов и Ирина Кузьменко, а также Екатерина Киприянова и Анна Заикина. Им составят компанию Сергей Тюпышев (Ленинградская область) и Екатерина Новицкая (Свердловская область).

Ну а в "трудности"нашу страну представят Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург), Владислав Шевченко (Москва), Дмитрий Попов (Воронежская область), Дарья Веретенина (Иркутская область), Анна Заикина (Санкт-Петербург), Олеся Просекова и Дарья Мезенцева (обе - Новосибирская область).

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