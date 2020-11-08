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08.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Ниже какого уровня доллар и евро уже не упадут

Текст: Георгий Панин
На курс рубля на уходящей и будущей неделе, прежде всего, воздействуют драматичные перипетии выборов в США и развитие ситуации с коронавирусом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, рассказал о перспективах российской валюты:

Фото: iStock
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- По мере того, как становится более явным преимущество демократа, финансовые рынки "голосуют" за Байдена. Поэтому в последние дни дорожают рисковые активы - акции, сырье, валюты, альтернативные доллару.

Это связано не только с вероятностью принятия демократическим лагерем долгожданного и более обширного пакета денежных стимулов в США. Но, помимо этого, Джо Байден выступает за сглаживание "торговых войн", меньшую конфронтацию с Китаем.

Все это было бы позитивно для мировой торговли и инвестиций, цен ресурсов, следовательно, и для рубля. В свою очередь, терпит поражение доллар как защитный актив. Перспектива увеличения денежной массы в долларах означает уменьшение его цены и рыночных процентных ставках. Не способствует его укреплению и намерение Байдена повысить налоги на бизнес. Поэтому Индекс USDX, отношение курса доллара к шести основным валютам, от максимумов начала ноября 94,3 пункта ушел на этой неделе к 92,3 п. В ближайшие дни, если Трамп не переломит ситуацию, индекс доллара может опуститься к 92 п.

По этим причинам в начале ноября укрепилась и российская валюта. Доллар после бурного всплеска к 81 рублю опустился к рубежам 77 рублей, а евро с 94 рублей - к 92 рублям. Однако, такой успех российской валюты выступает лишь как коррекция в сохраняющемся основном тренде его обесценивания. Укрепление вряд ли продлится ниже 75-76 рублей к доллару и 90-91 рубль к евро.

Для курса рубля данный позитив при победе Джо Байдена носит ограниченный характер. Наряду с указанными факторами могут действовать и противоположные последствия. Джо Байден в рамках своего миролюбия во внешнеторговой политике может способствовать снятию нефтяного эмбарго с Ирана. Это вызвало бы постепенный приток на рынок до 2 миллионов баррелей в сутки иранской нефти. Такое дополнительное предложение усилило бы ее избыток.

Не случайно поэтому баррель Brent, эмоционально подорожав вместе с иными рисковыми активами с 35,7 до 41,5 доллара на этой неделе, к ее окончанию опустился до 39,4 доллара. Это во многом способствовало и приостановке ралли рубля.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Наступающая неделя, возможно, прояснит расклад сил в США. Хотя вероятно и более длительное подведение итогов выборов при обращении Дональда Трампа в суд по поводу подсчета голосов. Волатильность для рубля поэтому может сохраниться в ближайшие дни.

Важными для него могут стать отчеты и прогнозы ОПЕК 11 ноября и МЭА 12 ноября по рынку энергоносителей. Для рубля негативным драйвером будет то, что ЦБ объявил о снижении с 9 ноября продаж валюты по бюджетному правилу на 50,1 миллиарда рублей, или на 25 процентов по сравнению с октябрем.

Таким образом, на наступающей неделе, в зависимости от нюансов малопредсказуемых событий, вероятный диапазон движения рубля способен быть достаточно широким: 76-79,5 рубля за доллар и 89,5-93,3 рубля за евро.

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