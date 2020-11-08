Новости

В Китае запущена в космос частная четырехступенчатая ракета 15:33
Британский генерал заявил о возможности третьей мировой войны 14:56
Новак: Программа газификации регионов РФ оценивается в 1,9 трлн рублей 14:52
Работы над "Ведьмаком" остановлены из-за заражения съемочной группы 14:35
СК провел дополнительный осмотр на месте крушения самолета в Подмосковье 14:17
Названы версии крушения самолета Александра Колтового 14:09
Установлен убийца семьи в Подмосковье 13:25
Жертвой убийцы в Солнечногорске стала преподаватель РЭУ 13:24
В Японии выбрали наследника императорского престола 13:12
Умерла знаменитая кошка Гли из Святой Софии 13:03
Россия написала Большой этнографический диктант 12:57
Эво Моралес возвращается в Боливию 12:27
Руководство Минздрава направлено в Петербург из-за ситуации с COVID-19 12:02
"Умная повязка" сообщает врачу о состоянии раны 11:53
Мишустин утвердил стратегию развития для станкостроения 11:33
Ростуризм назвал популярные российские направления для отдыха на Новый год 11:05
В Москве зарегистрировали 5 751 новый случай COVID-19 11:02
Сенатор прогнозирует усиление антироссийской риторики в США в случае победы Байдена 10:25
Тейшейра "задушил" Сантоса в главном поединке турнира UFC 09:43
Еще 3254 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:38
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась 09:30
Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:11
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах 08:29
Режиссер сериала "Метод 2" раскрыл секрет успеха Александра Петрова 07:57
Эксперт: Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 14:52
Рубрика: Экономика

Новак: Программа газификации регионов РФ оценивается в 1,9 трлн рублей

Текст: Светлана Ментюкова

Газификация российских регионов потребует дополнительных источников финансирования. Программа оценивается почти в 2 трлн рублей, и не может быть выполнена только за счет инвестиций "Газпрома". Об этом министр энергетики РФ Александр Новак написал в статье для отраслевого журнала "Энергетическая политика".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Минстрой сокращает сроки подключения к газу и теплосетям

"Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация - одна из основных социальных задач страны. В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись", - приводит выдержку из текста статьи Новака ТАСС.

В тексте отмечается, что реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов вводов за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

"Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - подчеркивает в статье Александр Новак.

Как ранее сообщала "РГ", в ближайшее десятилетие уровень обеспеченности газом субъектов РФ планируется довести до 83,5% с нынешних 70%. В этом году завершается пятилетняя программа газификации (2016-2020) и будет принята новая на 2021-2025 годы. Отраслевые эксперты для "РГ" оценили объем финансирования для достижения целевого уровня газификации к 2030 году в сумму около двух триллионов рублей.

Всего за последние 15 лет "Газпром" направил на программы газификации регионов более 395 млрд рублей. И в этом году объем инвестиций компании в этот сектор стал рекордным с 2005 года, составив 39,3 млрд рублей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

Главное сегодня

Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока не стабилизировалась
Под Новосибирском с рельсов сошел 31 грузовой вагон
Названы версии крушения самолета Александра Колтового
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения