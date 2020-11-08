Новак: Программа газификации регионов РФ оценивается в 1,9 трлн рублей

Газификация российских регионов потребует дополнительных источников финансирования. Программа оценивается почти в 2 трлн рублей, и не может быть выполнена только за счет инвестиций "Газпрома". Об этом министр энергетики РФ Александр Новак написал в статье для отраслевого журнала "Энергетическая политика".

"Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация - одна из основных социальных задач страны. В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись", - приводит выдержку из текста статьи Новака ТАСС.

В тексте отмечается, что реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов вводов за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

"Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - подчеркивает в статье Александр Новак.

Как ранее сообщала "РГ", в ближайшее десятилетие уровень обеспеченности газом субъектов РФ планируется довести до 83,5% с нынешних 70%. В этом году завершается пятилетняя программа газификации (2016-2020) и будет принята новая на 2021-2025 годы. Отраслевые эксперты для "РГ" оценили объем финансирования для достижения целевого уровня газификации к 2030 году в сумму около двух триллионов рублей.

Всего за последние 15 лет "Газпром" направил на программы газификации регионов более 395 млрд рублей. И в этом году объем инвестиций компании в этот сектор стал рекордным с 2005 года, составив 39,3 млрд рублей.