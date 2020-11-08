Новак: Срок подключения населения к газовой сети сократится до 135 дней

Средний срок подключения населения к газу в 2019 году составил 237 дней. После создания Единого регионального оператора газификации процедура подключения должна сократиться до трех этапов по принципу "единого окна", и с момента подачи заявки до пуска газа непосредственно к объекту составит до 135 дней. Об этом говорится в статье главы Минэнерго Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Такой подход снимет массу административных барьеров, повысит прозрачность и будет удобен как с точки зрения потребителя, так и государства как регулятора процесса", - сказано в материале.

По предварительным расчетам "Газпрома", для выполнения программы газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. По мнению министра, только средствами компании в данной ситуации не обойтись.

"Реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - подчеркнул Новак.

Он также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году.