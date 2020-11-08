Новый путь в Китай открыт

Российские производители продали в Китае товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов) всего за 30 минут. Таков итог состоявшейся 7 ноября онлайн-акции по продвижению российской продукции на рынке КНР. Результаты превзошли ожидания: у одного из российских производителей конфет все складские запасы в Китае раскупили за секунду, у производителя мороженого - за 3 секунды.

Спрос значительно превзошел предложение. "Хотя я и следил за трансляцией в прямом эфире, мне не удалось приобрести товары с Родины. И это не удивительно, ведь, как мне сказали, российские товары оказались столь популярны у китайской аудитории, что были распроданы в считанные секунды. Это потрясающий результат! - делится впечатлениями посол России в КНР Андрей Денисов. - Надеюсь, что подобных мероприятий в будущем станет больше, ведь они не только способствуют росту торговых связей, но и ближе знакомят народы двух стран с культурой и традициями друг друга".

Это первый опыт масштабных продаж российских товаров в Китае через лайф-стриминг, который сегодня является самым эффективным методом розницы в китайском сегменте всемирной паутины. Акция была организована Медиакорпорацией Китая совместно с посольством России в КНР и представляла собой прямую онлайн-трансляцию на площадке электронной торговли TMall.

О российских товарах с набережной Шанхая рассказывала китайская интернет-знаменитость Вэй Я. Было представлено пять товарных позиций - и все они были распроданы. Организаторы отмечают, что нынешняя акция - не просто единовременная масштабная распродажа, а долговременный проект.

Дело в том, что на площадке TMall у каждого продавца есть рейтинг, на который ориентируются покупатели, объясняют операторы. Этот рейтинг учитывает объемы продаж и узнаваемость бренда. Вовлечение интернет-знаменитостей, волна покупок - все это резко повышает рейтинг, что в долгосрочной перспективе привлекает все больше и больше клиентов. Участие интернет-знаменитостей в продвижении товара - это как знак качества для китайского потребителя. Например, одна из российских компаний на фоне нынешней прямой трансляции с участием Вэй Я сразу же получила приглашение на другие онлайн-акции, процесс раскрутки бренда пошел.

Наблюдатели считают, что для зарубежных производителей онлайн-продажи - это ключ к китайскому рынку. К началу 2020 года число интернет-пользователей в КНР превысило 900 миллионов человек - это больше, чем все население Европы. Покупки в режиме онлайн в Китае совершают более 710 миллионов человек. Не удивительно, что в списке самых дорогих брендов мира в сфере розничных продаж фигурирует множество китайских компаний. В профильном хит-параде от консалтинговой компании Brandz холдинг Alibaba (владелец площадки TMall) оказался на второй строчке, уступив лишь американской Amazon. В глобальный список 75 самых дорогих розничных брендов также вошли китайский онлайн-ритейлер JD.com (13 строчка) и площадка электронной торговли Pingduoduo (26 позиция).

На сегодня онлайн-продажи обеспечивают 24,3 процента от общего объема розницы в КНР. Их удельный вес в структуре розничных продаж постоянно растет. Этот процесс ускорился на фоне эпидемии COVID-19 за счет того, что на фоне жестких санитарных мер шоппинг стал все активнее уходить в онлайн. Так, если за три квартала 2020 года розничные продажи в КНР просели на 7,2 процента в годовом исчислении, то сектор онлайн-продаж, наоборот, продемонстрировал рост в 9,7 процента.

Эксперты высоко оценили первый серьезный опыт продвижения российской продукции на китайском рынке через лайф-стриминг. Они уверены, что именно за таким форматом продаж - будущее развития на рынке КНР. Генеральный директор консалтинговой компании LaowaiMe Артем Жданов отмечает: "В Китае не работает правило "хороший продукт сам себя продаст". На китайском рынке настолько много шума, настолько много компаний, что в этом море затеряется любой хороший продукт, если его не продвигать. Поэтому нужно искать самые изощренные методы, чтобы выделить себя. И это обязательно нужно делать в онлайн-режиме.

Все российские компании, прежде всего, хотят встать на полки сетевых супермаркетов. По российским меркам это действительно - высшее достижение. В Китае ситуация обстоит иначе - все онлайн. Если тебя нет онлайн - тебя нет нигде. Сегодня в онлайн-продвижении правит бал видеоконтент. В Китае видео-платформами пользуются все - от пятилетних детей до 90-летних бабушек. Поэтому если вы хотите продавать свой товар на китайском рынке, это должны быть прямые трансляции, видеоролики. А если вы не рассказываете о своем товаре в видеоформате - на перенасыщенном китайском рынке вас просто не заметят", - объясняет Артем Жданов.

Наиболее перспективным он считает онлайн-продвижение российской экологически чистой пищевой продукции. "Богатеющие китайцы все больше заботятся о своем здоровье и уже готовы потреблять более дорогие натуральные продукты. В эту рыночную нишу россияне вполне могут вписаться, тем более что в России действительно много высококачественной, экологически чистой пищевой продукции. Более того, продукты из России идеально подходят под продажу через лайф-стрим. Большинство продаж в этом формате - это импульсивные покупки с низким чеком в районе 50-80 юаней, когда люди не задумываются - и сразу покупают на эмоциях, просто за счет того, что продукт красиво подан", - считает Жданов.

Однако в этом направлении предстоит еще много работы, отмечает эксперт. "Есть такой миф: все китайцы знают, что в России производится экологически чистая пищевая продукция. Это не так. Большинство китайцев до сих пор не представляют, что же такое российские продукты. Мы не сформировали имидж России в этой сфере на китайском рынке. Здесь еще нужно много работать. Главное помнить, что сегодня маркетинг на китайском рынке - это самое главное", - заключает предприниматель.

Онлайн-акция по продвижению российских товаров состоялась в рамках III Китайской импортной ЭКСПО и стала подтверждением готовности КНР в дальнейшем открывать свои рынки для зарубежных производителей. На открытии выставки председатель КНР Си Цзиньпин заявил: в ближайшие 10 лет Китай импортирует товары на 22 триллиона долларов. Глава китайского государства подтвердил, что КНР является рынком, открытым для всего мира и готова вместе с зарубежными партнерами работать над постэпидемическим возрождением мировой экономики в рамках концепции глобального сообщества единой судьбы.

Это вселило уверенность в будущем развития глобальной торговли. Посол России в КНР Андрей Денисов отметил: "Главное, что прозвучало в выступлении председателя Си Цзиньпина - это оптимизм. Разумеется, он сказал и о пандемии, и о проблемах сегодняшнего дня, но вся его речь была обращена не в прошлое, и даже не в сегодняшний день, а в будущее. В высказываниях руководителя Китая сквозила вера в то, что нынешние сложные времена будут преодолены, и мировая торговля будет продолжать развиваться на принципах открытости, отсутствия искусственных барьеров и ориентации на сотрудничество".