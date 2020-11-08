Новый путь в Китай открыт

Новости

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока нестабильна 09:30
Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:11
Трюдо поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах 08:29
Режиссер сериала "Метод 2" раскрыл секрет успеха Александра Петрова 07:57
Эксперт: Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика в январе 2021 года 07:11
В Роспотребнадзоре рассказали о действиях при столкновении с больным ОРВИ 06:45
Fox News: Трамп назвал условие признания поражения на выборах 06:08
Байден выступил с обращением к нации 05:29
Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве 04:47
Верховный лидер Ирана назвал "спектаклем" ситуацию вокруг выборов в США 04:24
Штаб Трампа подал иск в суд из-за отклоненных голосов в Аризоне 03:36
Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах в США 03:17
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин 02:43
Месси забил первый гол с игры в нынешнем сезоне 02:33
Трамп заявил о своей победе на выборах по "законным голосам" 02:08
В Госдуме заявили о готовности работать с любым президентом США 01:27
В Подмосковье Cadillac насмерть сбил молодую пару 00:42
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 00:38
Загитова выступила с показательным номером, подготовленным к ЧМ-2020 00:35
Жена ведущего НТВ не погибла в авиакатастрофе 00:16
Погребняк посоветовал Кокорину уйти из "Спартака" 07.11.2020
Харитонов нокаутировал Томпсона на турнире в Дубае 07.11.2020
Путин рассказал Эрдогану о контактах с Алиевым и Пашиняном 07.11.2020
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра 07.11.2020
В России предложили ограничить срок действия дипломов 07.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
08.11.2020 09:19

Новый путь в Китай открыт

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии")
Российские производители продали в Китае товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов) всего за 30 минут. Таков итог состоявшейся 7 ноября онлайн-акции по продвижению российской продукции на рынке КНР. Результаты превзошли ожидания: у одного из российских производителей конфет все складские запасы в Китае раскупили за секунду, у производителя мороженого - за 3 секунды.
Китайцы с интересом знакомятся с продуктами питания из России. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Китайцы с интересом знакомятся с продуктами питания из России. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайцы с интересом знакомятся с продуктами питания из России. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Спрос значительно превзошел предложение. "Хотя я и следил за трансляцией в прямом эфире, мне не удалось приобрести товары с Родины. И это не удивительно, ведь, как мне сказали, российские товары оказались столь популярны у китайской аудитории, что были распроданы в считанные секунды. Это потрясающий результат! - делится впечатлениями посол России в КНР Андрей Денисов. - Надеюсь, что подобных мероприятий в будущем станет больше, ведь они не только способствуют росту торговых связей, но и ближе знакомят народы двух стран с культурой и традициями друг друга".

Это первый опыт масштабных продаж российских товаров в Китае через лайф-стриминг, который сегодня является самым эффективным методом розницы в китайском сегменте всемирной паутины. Акция была организована Медиакорпорацией Китая совместно с посольством России в КНР и представляла собой прямую онлайн-трансляцию на площадке электронной торговли TMall.

О российских товарах с набережной Шанхая рассказывала китайская интернет-знаменитость Вэй Я. Было представлено пять товарных позиций - и все они были распроданы. Организаторы отмечают, что нынешняя акция - не просто единовременная масштабная распродажа, а долговременный проект.

Дело в том, что на площадке TMall у каждого продавца есть рейтинг, на который ориентируются покупатели, объясняют операторы. Этот рейтинг учитывает объемы продаж и узнаваемость бренда. Вовлечение интернет-знаменитостей, волна покупок - все это резко повышает рейтинг, что в долгосрочной перспективе привлекает все больше и больше клиентов. Участие интернет-знаменитостей в продвижении товара - это как знак качества для китайского потребителя. Например, одна из российских компаний на фоне нынешней прямой трансляции с участием Вэй Я сразу же получила приглашение на другие онлайн-акции, процесс раскрутки бренда пошел.

Наблюдатели считают, что для зарубежных производителей онлайн-продажи - это ключ к китайскому рынку. К началу 2020 года число интернет-пользователей в КНР превысило 900 миллионов человек - это больше, чем все население Европы. Покупки в режиме онлайн в Китае совершают более 710 миллионов человек. Не удивительно, что в списке самых дорогих брендов мира в сфере розничных продаж фигурирует множество китайских компаний. В профильном хит-параде от консалтинговой компании Brandz холдинг Alibaba (владелец площадки TMall) оказался на второй строчке, уступив лишь американской Amazon. В глобальный список 75 самых дорогих розничных брендов также вошли китайский онлайн-ритейлер JD.com (13 строчка) и площадка электронной торговли Pingduoduo (26 позиция).

На сегодня онлайн-продажи обеспечивают 24,3 процента от общего объема розницы в КНР. Их удельный вес в структуре розничных продаж постоянно растет. Этот процесс ускорился на фоне эпидемии COVID-19 за счет того, что на фоне жестких санитарных мер шоппинг стал все активнее уходить в онлайн. Так, если за три квартала 2020 года розничные продажи в КНР просели на 7,2 процента в годовом исчислении, то сектор онлайн-продаж, наоборот, продемонстрировал рост в 9,7 процента.

Эксперты высоко оценили первый серьезный опыт продвижения российской продукции на китайском рынке через лайф-стриминг. Они уверены, что именно за таким форматом продаж - будущее развития на рынке КНР. Генеральный директор консалтинговой компании LaowaiMe Артем Жданов отмечает: "В Китае не работает правило "хороший продукт сам себя продаст". На китайском рынке настолько много шума, настолько много компаний, что в этом море затеряется любой хороший продукт, если его не продвигать. Поэтому нужно искать самые изощренные методы, чтобы выделить себя. И это обязательно нужно делать в онлайн-режиме.

Все российские компании, прежде всего, хотят встать на полки сетевых супермаркетов. По российским меркам это действительно - высшее достижение. В Китае ситуация обстоит иначе - все онлайн. Если тебя нет онлайн - тебя нет нигде. Сегодня в онлайн-продвижении правит бал видеоконтент. В Китае видео-платформами пользуются все - от пятилетних детей до 90-летних бабушек. Поэтому если вы хотите продавать свой товар на китайском рынке, это должны быть прямые трансляции, видеоролики. А если вы не рассказываете о своем товаре в видеоформате - на перенасыщенном китайском рынке вас просто не заметят", - объясняет Артем Жданов.

Наиболее перспективным он считает онлайн-продвижение российской экологически чистой пищевой продукции. "Богатеющие китайцы все больше заботятся о своем здоровье и уже готовы потреблять более дорогие натуральные продукты. В эту рыночную нишу россияне вполне могут вписаться, тем более что в России действительно много высококачественной, экологически чистой пищевой продукции. Более того, продукты из России идеально подходят под продажу через лайф-стрим. Большинство продаж в этом формате - это импульсивные покупки с низким чеком в районе 50-80 юаней, когда люди не задумываются - и сразу покупают на эмоциях, просто за счет того, что продукт красиво подан", - считает Жданов.

Однако в этом направлении предстоит еще много работы, отмечает эксперт. "Есть такой миф: все китайцы знают, что в России производится экологически чистая пищевая продукция. Это не так. Большинство китайцев до сих пор не представляют, что же такое российские продукты. Мы не сформировали имидж России в этой сфере на китайском рынке. Здесь еще нужно много работать. Главное помнить, что сегодня маркетинг на китайском рынке - это самое главное", - заключает предприниматель.

Онлайн-акция по продвижению российских товаров состоялась в рамках III Китайской импортной ЭКСПО и стала подтверждением готовности КНР в дальнейшем открывать свои рынки для зарубежных производителей. На открытии выставки председатель КНР Си Цзиньпин заявил: в ближайшие 10 лет Китай импортирует товары на 22 триллиона долларов. Глава китайского государства подтвердил, что КНР является рынком, открытым для всего мира и готова вместе с зарубежными партнерами работать над постэпидемическим возрождением мировой экономики в рамках концепции глобального сообщества единой судьбы.

Это вселило уверенность в будущем развития глобальной торговли. Посол России в КНР Андрей Денисов отметил: "Главное, что прозвучало в выступлении председателя Си Цзиньпина - это оптимизм. Разумеется, он сказал и о пандемии, и о проблемах сегодняшнего дня, но вся его речь была обращена не в прошлое, и даже не в сегодняшний день, а в будущее. В высказываниях руководителя Китая сквозила вера в то, что нынешние сложные времена будут преодолены, и мировая торговля будет продолжать развиваться на принципах открытости, отсутствия искусственных барьеров и ориентации на сотрудничество".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о контактах с Алиевым и Пашиняном
Байден выступил с обращением к нации
Врач объяснил причины тяжелого течения COVID-19 у мужчин
В России предложили ограничить срок действия дипломов
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье