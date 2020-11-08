Орловский победил Босера на турнире UFC в Лас-Вегасе

Белорусский боец Андрей Орловский единогласным решением судей одолел канадца Таннера Босера на UFC Fight Night.

В Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 182. В главном поединке многоопытный белорусский боец Андрей Орловский встретился Таннером Босером.

Бой продлился все отведенные три раунда и проходил в упорной борьбе. Но по его итогам все трое судей отдали предпочтение Орловскому с одинаковым счетом 29-28.

Для Орловского эта победа стала 30-й в ММА. Также он потерпел 19 поражений, два боя были признаны несостоявшимися.