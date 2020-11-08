Петр Налич рассказал о новом альбоме Morra

Его можно увидеть в спектакле "Северная Одиссея" Российского академического молодежного театра и на концертах, таких разноплановых, что мало, кто сравнится. Да и справится… Ведь Петр Налич поет поп-рок и эстраду. Есть у него и оперные арии, поскольку после участия в "Евровидении" он, дипломированный архитектор, закончил и вокальный факультет Российской академии музыки имени Гнесиных. И программы, посвященные Леониду Утесову и Александру Вертинскому. И песни военных лет, которые Налич неизменно поет в День Победы - на открытых сценах в парках и на улицах родной Москвы, - аккомпанируя себе на гитаре, или с небольшим оркестром.

Но новый альбом Morra все равно удивляет. В нескольких треках Петр Налич звучит уже почти как Фредди Меркьюри (благо оба - теноры), самобытно соединяет рок с классической музыкой и альтернативной эстрадой, а его фортепиано привольно выдает то полуночные меланхоличные блюзы в духе раннего Тома Уэйтса, то неприкаянную балканскую удаль, то рок-н-ролл… Сам-то он называет новый диск с 14 песнями-премьерами - "Океаном музыки".

Предваряя презентацию "Морры" (был такой герой в сказках Туве Янссон о муми-троллях), назначенной в петербургском клубе Douglas на 10 декабря, а в ДК имени Горбунова на 19-е, Петр Налич пообещал, что "будут танцы, рок-н-ролл и странные баллады". А затем рассказал и об этой премьере, и о собственной "Болдинской осени" этого года, и об отношении к детским сказкам, которые часто помогают и нам, взрослым, да и о многом другом.

Морра - персонаж из сказок Туве Янссон о муми-троллях, довольно популярных в России, в том числе и благодаря Илье Лагутенко и его "Мумий Троллю". Отчего именно эти книги о вымышленных персонажах так нравятся музыкантам и конкретно вам?

Петр Налич: Очень люблю творчество Лагутенко, но в моей жизни муми-тролли появились гораздо раньше. Это была первая лично мной прочитанная книга в детстве. Старший брат всегда много читал, а я отставал в этом от него. Но после этой сказки, кажется, она называлась "Опасное лето", я уже мог гордиться и собою… Впрочем, персонаж Морра стал мне особенно интересен, когда я стал значительно старше: уже после тридцати. Интересен своим одиночеством, загадочностью, тягой к счастливому светлому уютному миру положительных персонажей книги - Муми-троллей, Сниффов и прочих. Внутренний мир тех, кто ищет счастье, но не всегда его достигает, как мне кажется, намного богаче, чем у тех, кто всем доволен и спокоен. Именно его я и старался понять, передать в некоторых песнях альбома. Прежде всего, в Old-fashioned Song, Cold Island и, конечно же, в заглавной - Morra…

Отчего вы выбрали в качестве героя неказистого и вечно хмурого типа, а не взяли кого повеселей, например, хемулей или Сниффа… Будто бы у нас и без Морры печалей и уныний не хватает, особенно дождливой осенью?

Петр Налич: Не думаю, что художник должен отталкиваться от того, какая погода на улице, какие лица у прохожих… Художник должен выполнять ту разнарядку, которая на него выписана. Провидением, космическим порядком, вселенской необходимостью… Творчество для меня это всегда - открытие чего-то нового. Кстати, в альбоме много и легких, веселых треков. Они вполне могут ассоциироваться со Сниффом или с кем-то веселым, легкомысленным. И я не хотел представлять в Morra точное описание конкретных литературных персонажей. Только настроение.

Вы закончили МАРХИ (Московский архитектурный институт), вот и обложку диска рисовали и макетировали сами. Архитектура ведь наука и о гармонии… Помогают ли вам институтские знания, например, правило Золотого сечения, в сочинении песен?

Петр Налич: Правило Золотого сечения я никогда не применял осознано. А неосознанно - все, что было в моей жизни, помогает. Хотя иногда и мешает… Тут сложность в отборе.

Хочется делать то, чего ни у кого еще не было. А что дает архитектурное образование? Наверное, умение отбирать и отсекать лишнее. По-моему, отбор - это второй из столпов творчества. А первый и главный - сама придумка, идея.

Сказки о муми-троллях - хорошие, но написаны давно. А если бы вы, благо у вас трое детей, захотели сочинить сказку, какой бы она стала: реалистичной, романтичной или в духе времени - с элементами мистики и фэнтези?

Петр Налич: Иногда я импровизирую детям на ночь какие-то сюжеты. Обычно это что-то легкое и слегка абсурдное. Странно грузить детей мрачными трансцендентными пассажами. Хотя… Надо попробовать как-нибудь.

В альбоме есть возвышенные, распевные треки, которые вы поете в духе Queen, много ломаных ритмов, гаерского фортепиано, оркестровой поп-джаз романтики… Вы намеренно выбирали песни, которые удивят и заставят задуматься слушателей о том, кто каждый из нас: Morra, Снифф, Муми-Тролль? Тот, кто боится невзгод и хмуро плывет по течению или бесстрашно решается на поступки даже в унылую пору?

Петр Налич: Намеренно - нет. Возможно, у кого-то сработает такой вот механизм сравнения себя с персонажами при прослушивании альбома. Но для меня отправной точкой было настроение, о котором я говорил выше. Были эскизы, наброски песен и мотивов. Ритмов… Некоторые песни рождались уже в студии. А что касается стилевого разнообразия, так у меня иначе обычно и не выходит.

Вы получаете уже третье высшее образование - теперь композиторское. Этот альбом мог бы стать и вашей дипломной работой, чтобы показать возможности и эксперименты в разных стилях?

Петр Налич: Все же нет. На суд Кафедры композиции я представляю совсем другие вещи. Хотя композиция Dispietata с альбома Morra вполне подходит и для исполнения на академической сцене. В академическом курсе удается воплотить много самых разных идей. Не все годится для клубной сцены, впрочем, есть и пересечения. Какие-то композиции я исполнял и в клубах, и на экзамене в академии.

Вообще есть много пестрого материала - этнический материал, бэндовый, лирический, танцевальный. Кто-то ценит меня, как интерпретатора романсов и классики. Кто-то как исполнителя винтажной эстрады.

Многие расстраиваются, обнаружив, что на концерте звучит то, чего они никогда не слышали и не ожидали услышать. Что ж… Как говорил моя педагог по оперной подготовке Юрий Аркадьевич Сперанский, - чрезвычайно остроумный и артистичный человек, - "ко всем лицом не повернешься!" Да и пытаться делать этого не стоит… Хотя подобные низменные порывы бывают. Но я стараюсь их давить (улыбается).

Похоже, вы любите учиться. А чему вас научила пора коронавируса?

Петр Налич: Она стала для меня катализатором всех внутренних душевных переживаний и рефлексий. То, что раньше я отцеживал по крохам между учебой, концертами, спектаклями и семьей, теперь заполнило меня почти целиком.

Моменты каких-то прозрений (возможно мнимых) перемежаются теперь минутами черной тоски и пустоты. Растерянность, о которой говорил Венедикт Ерофеев, расцветает буйным бледным цветом. Но в конце этих темных тоннелей или пыльных коридоров вдруг вспыхивают минуты неожиданной радости. Неожиданной, потому что ты получаешь эту радость с неожиданной стороны и от неожиданных событий, ничем особо не примечательных…

Не хочется сваливаться в пошловатую риторику - мол, мы разучились ценить простые радости, красоту природы, отражения облаков в грязных лужах на разъезженной сельской дороге и прочее. Хотя это отчасти так!

Я говорю скорее о неожиданных сочетаниях предметов или обстоятельств, фраз оброненных моими знакомыми, запахов, света - эти комбинации теперь вдруг дают мне какую-то нечаянную радость. Кажется, я раньше их так не чувствовал…

Большую часть этого года вы провели на даче. Складываются ли в итоге ваши мысли и пейзажи в собственную Болдинскую осень?

Петр Налич: Да. Я редко бывал доволен своими альбомами, как в этот раз. И свежий материал академический тоже пока радует. Мы с кларнетистом Сергеем Нанкиным и пианисткой Алисой Мандрик хорошо подготовили и исполнили на академическом концерте в Гнесинке мою Первую сонату для Кларнета и фортепиано. Еще одну мою пьесу для небольшого состава исполнит ансамбль Федора Сухарникова в декабре. Так что, - да, Болдинская осень. И зима тоже, видимо будет Болдинская.

Ваш успех начинался в середине "нулевых", когда вы записали на даче шутливую песню Guitar и выложили ее в интернет. Потом были концерты, "Евровидение", успешные альбомы: "Радость простых мелодия", "Утесов", "Северная одиссея", "Отражения в лужах", другие. Прошло полтора десятка лет и вы снова с гитарой на даче… Круг замкнулся?

Петр Налич: Ну, во-первых, я недавно купил и синтезатор Moog, который можно услышать и в новом альбоме (улыбается). Но главное, у меня снова есть музыка. Музыки много. Иногда и видео к ней. И все это я снова буду выкладывать и в сеть. Так что "одиссея" продолжается!