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08.11.2020 18:50
Рубрика: Общество

Почему среди тиктокеров и инстаграмщиков есть миллионеры

Текст: Ирина Ивойлова
Что важнее - "Обломов" или хип-хоп? Что труднее - выучить, переучить или разучить человека? Как избавиться от тревоги обучения? Об этом "РГ" рассказал профессор кафедры социальной психологии психологического факультета МГУ Тахир Базаров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тахир Юсупович, цифра стала жизнью для молодых. С очень реальными доходами. Среди блогеров, инстаграмщиков, тиктокеров (а тут немало школьников) есть миллионеры, и не только рублевые. Спроси этих ребят, кто написал "Обломова" или "Героя нашего времени", могут и не знать. Традиционная школа для молодых устарела, учиться им больше не надо?

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Тахир Базаров: Это очень сильные ребята. Они очень много учатся, я бы даже сказал: они учатся 24 на 7. У них своя система обучения, свои "предметы". У каждого из них есть своя особая история, которая привела к тому, в чем они преуспели. Секрет их обучаемости в том, что они с легкостью помогают друг другу. При всем этом они более идеалистичны, чем старшее поколение.

У них другая субкультура, но в ее основе тоже протест, отрицание. Так они преодолевают лицемерие взрослых, противостоят этому. Они живут на высоких скоростях, быстрее усваивают информацию, но и быстрее забывают.

Известный американский философ Элвин Тофлер говорил: "Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться". Секрет успеха в том, что молодые легко разучиваются. По мнению Тофлера, человечество сейчас переходит к новой технологической революции - сверхиндустриальной. В обществе появится множество субкультур и стилей жизни, а информация заменит большое количество материальных ресурсов. Собственно, сейчас мы это видим, а информация стала материальным ресурсом, приносящим доход.

А если человек не умеет "разучиваться"? Можно этому ли научить? Есть методики?

Тахир Базаров: К сожалению, пока нет ни одной методики, которая была бы нацелена на забывание навыков. Мы со студентами ставили интересный эксперимент. Детям в школе задают учить наизусть стихотворения.

Часто учителя требуют, чтобы ученики, читая стихотворение наизусть у доски, смотрели в одну точку и не отвлекались на одноклассников, на вид из окна и прочее. Мы пытались переучить их. Это возможно тогда, когда второй навык перекрывает первый. Получилось.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Был еще эксперимент: учили взрослых людей жить в перевернутом мире - давали специальные очки, которые надо было носить постоянно. А в них - все вверх ногами. Из 100 человек до конца эксперимента дошли только 20. Вот эти 20 сумели посмотреть на себя со стороны и принять новые условия существования.

Одна из компаний провела недавно интересный эксперимент в глубинке и выучила за свой счет 200 человек. Это были женщины примерно 35 лет, к которым предъявили три требования: хорошее знание русского языка, умение оформить аккаунт и написать текст по заданному скрипту. Так вот, самым сложным для большинства оказалось выполнить первое условие. Выходит, цифровой экономике все же нужны люди, владеющие литературным русским языком - прежде всего, письменным?

Тахир Базаров: Язык и мышление неразрывны. Кто ясно мыслит - ясно излагает. Молодежь сегодня грешит клиповостью, ее язык - это язык SMS- сообщений. Гораздо легче поставить смайлик, лайк, чем дать развернутое объяснение. Но надо признать, отчасти уходит среда, которая в этом нуждалась.

Раньше, если нам нравилась цитата, мы ее подчеркивали в книге, потом переписывали в блокнот или дневник, а сейчас делаем копипаст, почти не затрачивая усилий. Думаю, в ближайшее время будет востребовано все то, для чего нельзя написать компьютерную программу. В том числе, в интернете растет спрос на грамотные, оригинальные тексты. Достаточно посмотреть биржу фриланса. На сегодня в одной из них размещено почти 2 тысячи активных заданий, средняя цена - 18 тысяч рублей.

Вместо кадровика - договор онлайн, вместо почтальона - дрон, магазин без кассиров, учитель по Zoom…Технологии вытесняют человека. Многие знания устарели, но все ли из нас сумеют получить новые? Правда ли, что существует тревога обучения? Что это такое?

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Тахир Базаров: Тревога обучения - страх перед новым, когда ломается привычный ход вещей. Из чего складывается тревога обучения? Первое: ожидание трудностей: "у меня не получится". Второе: возможное падение самооценки "если я чему-то учусь, значит, я чего-то не знаю". Третье: нежелание расстаться с привычкой: "и так все хорошо, зачем менять что-то"?

Если речь идет о людях 40+, то для них существует страх потерять собственную идентичность: "Я был журналистом, технологом, педагогом, теперь я должен поменяться. Каким я буду?"

Как преодолеть тревогу обучения? Надо честно ответить себе на вопросы: "Кто я и чего я хочу?", "Могу ли я управлять собственными эмоциями, настроением?", "Готов ли к тому, что придется соотносить свои действия с кем-то другими, встраиваясь в учебный процесс?" (Вам же придется в определенное время делать задания, выполнять проекты, отправлять тесты, вести дневник, отвечать на вопросы преподавателя).

Тревога обучения - это только про взрослых?

Тахир Базаров: Она про всех, кому не повезло с учителями начальной школы.

Общество Образование

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