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08.11.2020 21:18
Рубрика: В мире

Выгода и равенство

Почему теория "Шанхайского духа" обладает мощной жизненной силой
Текст: Гао Ханьсюнь (младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая)
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Проект "Россия - Китай: события и комментарии".

Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 10 ноября в формате видеоконференции. Особое внимание планируется уделить тематике продвижения практического взаимодействия ШОС в области политики, безопасности, торговли, экономики и гуманитарных связей. Это одно из приоритетных направлений дипломатии России, которая является страной - председателем ШОС, а также важная встреча, определяющая сценарий будущего развития организации на фоне глобальной пандемии COVID-19 и нестабильной международной ситуации.

Фото: government.ru
Банки развития ШОС помогут странам преодолеть последствия COVID-19

Преимущество ШОС заключается в том, что через равноправный диалог она позволяет находить оптимальные решения даже самых сложных вопросов. История появления термина "Шанхайский дух" имеет отношению к предшественнику ШОС - международному механизму "Шанхайской пятерки". В 1996 году Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан провели встречу глав государств, в ходе которой было подписано "Соглашение об укреплении доверия в военной области в приграничных районах". Именно этот документ и лег в основу механизма совещаний "Шанхайской пятерки". Эта встреча стала попыткой наладить многостороннее взаимодействие. В 2001 году "Шанхайская пятерка", пополнившись Узбекистаном, стала Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

С момента образования ШОС неизменно опирается на новую теоретическую основу международных отношений - "Шанхайский дух", характеризующийся взаимным доверием, выгодой, равноправием, стремлением к решению вопросов путем консультаций, уважением к многообразию цивилизаций и движением к совместному развитию. На этой основе странам - членам организации удалось найти подходящий путь совместного развития и возможности решения самых сложных проблем в межгосударственных отношениях.

Как фактор формирования и развития Шанхайской организации сотрудничества, "Шанхайский дух" служит источником силы и ценным достоянием развития организации. Консенсус - краеугольный камень взаимодействия в ШОС. Все решения внутри организации принимаются исключительно на основе этого принципа. Стороны не придут к согласию, даже если какое-то маленькое государство условно выступит против. В русле "Шанхайского духа" члены ШОС придерживаются принципов взаимной выгоды и равенства.

"Шанхайский дух" предоставляет мудрый вариант решения вопросов регионального и глобального управления

"Шанхайский дух" предоставляет мудрый вариант решения вопросов регионального и глобального управления. В настоящее время мир переживает самые большие перемены за столетие. Продолжает распространяться глобальная пандемия, традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности угрожают региональному и глобальному миру, поднимают голову унилатерализм и популизм. На этом фоне "Шанхайский дух" выступает ориентиром для укрепления международного сотрудничества в сфере регионального и глобального управления в новую эпоху.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Новый путь в Китай открыт

"Шанхайский дух" - это уникальный опыт, полученный в ходе стратегического сотрудничества между Китаем и Россией на высоком уровне. Всеобъемлющее взаимодействие двух стран - "двойной двигатель" для развития ШОС, в большей степени способствующий региональному управлению.

В контексте развития структуры и системы международных отношений, а также постепенного распространения Великой депрессии в мировой экономике Китай и Россия смогут открыть исторические возможности, соответствующие общему развитию двух стран, только если они примут за основу концепцию "Шанхайского духа", будут заботиться об интересах друг друга и совместно двигаться вперед.

В 2021 году исполнится 20 лет со дня основания ШОС. Практика развития доказывает, что под руководством принципа "Шанхайского духа" организация стала эффективной платформой для региональной координации и управления, способствуя обменам и сотрудничеству между государствами-членами.

Несмотря на сложные международные и региональные проблемы, с которыми сталкивается ШОС, она придерживается принципа "Шанхайского духа" как основного в работе организации, продолжает создавать новую атмосферу регионального сотрудничества, чтобы этот уникальный опыт мог обладать мощной жизненной силой.

В мире Восточная Азия Китай

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