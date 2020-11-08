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08.11.2020 16:55
Рубрика: В мире

Полиция Бангкока применила водометы против манифестантов

Текст: Юрий Чернов

Полиция Бангкока применяет водометы и спецтехнику в попытке разогнать акцию протеста. Напомним, манифестации в королевстве Таиланд проходят с середины октября. Участники акций выступают с требованиями об отставке премьер-министра Праюта Чан-Очи, а также о проведении конституционной реформы, а также реформы монархии.

Фото: AP
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В воскресенье многотысячная толпа начала марш от Монумента демократии в сторону королевского дворца. Но продвижение протестующих было остановлено техникой полиции и заграждениями из колючей проволоки. На призывы разойтись, звучащие со стороны полиции, манифестанты ответили отказом. В ответ на это полиция применила против них спецтехнику и водометы.

Заместитель комиссара столичной полиции Пии Тавичаи сообщил местным СМИ, что сегодня для обеспечения порядка в Бангкоке задействовано более 9000 полицейских. Ранее власти опубликовали запрет на проведение каких-либо акций в пределах 150 метров от королевского дворца.

"Наш долг - поддерживать мир и порядок и предотвращать инциденты. Мы также беспокоимся о людях, присоединившихся к протесту. Когда они сегодня вечером будут возвращаться домой, это может быть небезопасно. Полицейским необходимо сосредоточить внимание на определенных областях (города - прим. "РГ") и, следовательно, они не могут обеспечить полную безопасность в Бангкоке", - цитирует комиссара издание CNA.

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