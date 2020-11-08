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08.11.2020 10:45
Рубрика: В мире

Португалия вводит комендантский час

Текст: Алексей Чуриков
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о введении новых мер по борьбе с пандемией коронавируса. Начиная с понедельника и до 23 ноября по стране объявляется чрезвычайное положение - на территории всей страны вводится комендантский час.
Фото: REUTERS/Jean Baptiste Premat / Hans Lucas Фото: REUTERS/Jean Baptiste Premat / Hans Lucas
Фото: REUTERS/Jean Baptiste Premat / Hans Lucas

Кошта заявил, что целью этих мер является обеспечение "безопасного Рождества". "Усилия, которые мы должны предпринять сейчас, имеют фундаментальное значение для сдерживания роста пандемии. Медицинские работники действуют превосходно, но они не смогут справиться со своей работой без помощи португальцев", - приводит слова Кошты издание SAPO.

Фото: REUTERS/Susana Vera
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В ближайшие 15 дней в Португалии в муниципалитетах с повышенным риском инфицирования коронавирусом запрещается перемещаться на личном автомобиле с 23:00 до 5:00 утра, а также в выходные дни с 13:00 до 5:00. Это не касается срочных и безотлагательных поездок.

Власти также объявили, что с понедельника измерение температуры тела может быть использовано практически во всех государственных и частных учреждениях как основание для отказа в проходе в здание. В этом же контексте разрешается требовать от граждан наличие диагностических тестов на COVID-19 для допуска в здания и помещения. Повышенная температура, либо отказ от ее измерения будет служить основанием для запрета использовать общественный и иной транспорт.

Португальское правительство намерено инвестировать в наращивание диагностического потенциала органов общественного здравоохранения. Планируется и дополнительная мобилизация человеческих ресурсов, которая бы позволила эффективно работать в условиях чрезвычайного положения.

Антониу Кошта также сообщил, что помимо ограничений на передвижение будут введены и новые ограничения на ведение коммерческой деятельности. "Рестораны смогут работать как с доставкой на дом, так и на вынос", - отметил премьер-министр.

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