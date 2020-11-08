Президент Мексики не стал поздравлять Байдена

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался поздравить Джо Байдена, после того, как ведущие СМИ США заявили о победе кандидата от демократов на прошедших выборах.

"Мы дождемся разрешения всех юридических вопросов. Мы не хотим быть безрассудными, мы не хотим действовать легкомысленно, и мы хотим уважать самоопределение народов и уважать права других", - заявил Обрадор в ходе пресс-конференции в городе Вильаэрмоса, штат Табаско.

Как уточняет El Universal, президент Мексики заявил, что у него нет никаких личных проблем ни с действующим главой Белого дома, ни с кандидатом от демократов. "Президент Трамп относился к нам с большим уважением, и мы достигли очень хороших соглашений. Мы благодарны ему за то, что он не вмешивался в наши дела и уважал нас. То же самое и с кандидатом Байденом. Я знаю его более 10 лет... Я написал ему письмо, в котором разъяснил суть нашего (политического - прим. "РГ") движения, нашей борьбы. Мы беседовали об иммиграционной политике, чтобы не было плохих отношений. Я просто не могу сказать: "Я поздравляю одного кандидата или поздравляю другого". Потому что я хочу дождаться окончания избирательного процесса ", - подчеркнул Лопес Обрадор.

Мексиканский президент также вспомнил свой опыт борьбы за президентское кресло 2006 года, когда, по его мнению, Фелипе Кальдерон "украл" у него выборы.

"Когда у нас украли пост президента, а голоса еще не были подсчитаны, то некоторые иностранные правительства уже признавали тех, кто объявил себя победителями. Еще не было данных окончательного подсчета, а президент Испании, в то время Сапатеро, уже поздравлял Кальдерона... Это проявление неосторожности ", - заключил он.