Постановление правительства Приморского края от 5 ноября 2020 года № 936-пп "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края за III квартал 2020 года"

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ "О прожиточном минимуме в Приморском крае", в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за 3 квартал 2020 года:
на душу населения - 13 939 рублей;
для трудоспособного населения - 14 764 рубля;
для пенсионеров - 11 216 рублей;
для детей - 15 330 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -председатель Правительства Приморского края В.Г.Щербина
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