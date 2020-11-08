Реестр малого бизнеса будет обновляться ежемесячно

Раньше компании добавляли в реестр только раз в год - 10 августа. Предприятия, которые при подаче заявки допускали ошибки или не успевали сдать отчетность, лишались возможности воспользоваться льготными программами кредитования, специальными налоговыми режимами или получить преференции при госзакупках. Программы господдержки МСП в период коронавируса также оказались им недоступны. Это приводило к противоречивым тенденциям, говорит президент организации "ОПОРА России" Александр Калинин. В этом году реестр зафиксировал уход с рынка 1,2 млн малых компаний и создание 870 тыс. новых. Чистые закрытия составили 247 тыс. фирм. В прошлом году их было в три раза меньше - всего 80 тысяч. Значительная их часть выпадала из реестра в том числе и-за несдачи отчетности, считают в "ОПОРЕ России".

Теперь Федеральная налоговая служба (ФНС) будет собирать данные с компаний ежемесячно (до 10-го числа каждого месяца). Исключать компании из реестра при этом будут по-прежнему только раз в год - 10 августа. Это позволит предпринимателям, кто ранее по каким-то причинам не сдал отчетность за предшествующий год, досдать ее и получить статус МСП уже в следующем месяце, поясняет замглавы Корпорации МСП Наталья Ларионова.

Новый закон также обеспечит объективное отслеживание динамики развития сектора МСП, отмечает Ларионова. Сейчас в реестре числятся 5,6 млн субъектов МСП, почти все из них (96%) - микропредприятия.

Документ разработан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".