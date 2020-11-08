Алексей Безымянный: Больные с легкой степенью заболевания коронавирусом дома выздоравливают быстрее

Лечение пациентов с коронавирусом в массовом порядке на дому в Москве началось еще в марте, когда пандемия только набирала масштаб. Как позже говорил мэр Сергей Собянин, главное было не допустить, чтобы российская столица повторила участи ряда европейских городов, в которых стационары были уже битком забиты и больных стало некуда везти. Вот тогда и начали в Москве лечить тех, кто переносит заболеваемость новым вирусом полегче, дома. Дефицита коек в конечном счете Москва не испытала ни весной, не испытывает и сейчас, на новом витке подъема пандемии. Лечение же на дому прижилось, его сейчас предпочитают большинство москвичей.

Алексей Безымянный, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы, рассказал "РГ":

"Мы придерживаемся правила: госпитализация должна осуществляться строго по показаниям и по состоянию пациента. Легких больных лучше не класть в больницу хотя бы для того, чтобы избежать риска утяжеления вирусной нагрузки на организм".

Лечение же на дому регламентировано так же строго, как и в стационарах. Порядок, который регулирует его, регулярно обновляется в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ. В частности, последний раз это произошло 29 октября.

Как все происходит на практике?

При первых же признаках ОРВИ москвичи могут позвонить в свою поликлинику по месту жительства. Задача врача, пришедшего по вызову, прежде всего поставить диагноз. Он сам возьмет мазок из носа и ротоглотки или направит медсестру, чтобы провести тестирование методом ПЦР. Результат на коронавирус оказался положительным? При легкой степени заболевания лечение назначат дома.

Среднетяжелая степень (температура выше 38 градусов более трех дней, насыщенность крови кислородом снижена до 94-95%), требует уже другого подхода. Люди молодые и в этом случае могут лечиться дома, а вот группа риска, то есть в возрасте 65+, а также с хроническими заболеваниями или онкологией, заболевшие коронавирусной инфекцией должны быть уже госпитализированы. Если же с молодым коронавирусным пациентом живет пожилой родственник, у которого тест на вирус отрицательный, его лучше оградить от контактов с заболевшим в отдельной комнате. Для тех, у кого такой возможности нет, в Москве существуют обсерваторы, куда на время болезни могут переехать молодые члены семьи с легкой степенью заболевания.

О тех, кого оставили дома, заботу на себя берет одна из 727 коронавирусных бригад. Врач доставит лекарства - оплаченные бюджетом города, пациенты получают их бесплатно. Надо проверить легкие? Больного направят в один из 22 КТ-центров, работающих на базе поликлиник и двух стационаров - в городах Московский и Зеленограде. Там сделают компьютерную томографию, а также полное обследование - ЭКГ, анализ крови и другие.

Обнаружена пневмония? Схема ранее назначенного лечения меняется и тут же выдается новый комплект лекарств. Дома к контролю за состоянием больного коронавирусной инфекцией средней тяжести или вдобавок с пневмонией подключается телемедицинский центр. Оттуда москвичу звонят и подробно расспрашивают, какие изменения произошли в его самочувствии. Врач телемедицинского центра по видеосвязи оценивает состояние пациента, уточняет температуру, сатурацию и другие параметры.

"Москвичи признаются: после такого визуального контакта с доктором они чувствуют себя значительно лучше", - рассказал Алексей Безымянный. А главное, пациент и сам в любое время суток может позвонить в этот центр и поделиться, что его тревожит.

Но если врач из коронавирусной бригады или телемедицинского центра видит, что температура тела больного больше трех дней держится выше 38,5%, а сатурация крови снизилась менее 93%, госпитализация уже обязательна.

Тем, кто только планирует организовать лечение коронавирусной инфекции на дому, Алексей Безымянный, исходя из полученного опыта, советует учесть прежде всего два обстоятельства. Первое, о чем нужно позаботиться - это безопасность самих медиков, контактирующих с коронавирусными больными. Врач в Москве из такой бригады совершает в день от 15 до 30 визитов к пациентов. Поэтому выпадение даже одного доктора из рабочего графика остро сказывается увеличением нагрузки на его коллег. И второе - внимательно контролировать состояние каждого больного, чтобы не пропустить ухудшения.

К пациентам же Алексей Безымянный обращается с просьбой: "Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Заболели? Сидите дома. Поберегите себя. Зачем, куда бежать? Доктор придет, лекарства принесет. Чем быстрее человек обратится к врачу, тем оперативнее ему окажут необходимую медпомощь и назначат лечение. А вот затяжка с обращением в поликлинику чревата осложнениями и даже угрозой жизни".