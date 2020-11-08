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08.11.2020 23:23
Рубрика: Экономика

"Жигули" летят на юг

Как пройдет 25-я вылетная магистраль
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8305)
Через три года в Москве появится новая, уже 25-я вылетная магистраль. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это будет дублер Люблинской улицы, который соединит ТТК и МКАД.

Над проектом начали работать, как только стартовала реорганизация промзон в Южном порту и Люблино. В перспективе юго-восточный трафик значительно вырастет, поэтому уже сейчас задумались над расширением дорожной сети. Проект дороги с весны проходил государственную экспертизу и только недавно получил одобрение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Сергей Собянин открыл новую магистраль

Во время строительства будет реконструированы и многие действующие дороги. В частности, участок Люблинской улицы у метро "Марьино" и улица Южнопортовая у "Кожуховской". Дублер в основном пройдет по территории промзоны у порта и пересечет Курскую железную дорогу.

"Основной участок новой магистрали пройдет от промзоны "Южный порт" до пересечения Люблинской улицы с улицей Нижние Поля. Дорога будет состоять из трех полос в каждую сторону, в ее состав войдут несколько эстакад и путепроводов, а общая протяженность трассы составит около 15 км", - отметил Андрей Бочкарев.

Часть трассы пройдет над Курской железной дорогой

В числе самых крупных объектов можно выделить 3-километровый путепровод через железную дорогу, эстакады через улицы Верхние Поля, Перерва и Трофимова.

По новой трассе запустят новые маршруты общественного транспорта. Для этого проектом предусмотрены остановки и заездные карманы. Для пешеходов построят надземные и подземные переходы.

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