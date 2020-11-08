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08.11.2020 15:56
Рубрика: Происшествия

Эксперт оценил последние секунды полета Александра Колтового

Текст: Сергей Бабкин

Распространенное в Сети видео последних секунд полета Александра Колтового говорит о сваливании машины. Об этом "РГ" рассказал автор популярного YouTube-канала об авиакатастрофах, журналист "Комсомольской правды" Игорь Зырянов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Александр Колтовой, как свидетельствуют его коллеги и Instagram, больше года назад увлекся авиацией. Практиковался на разных типах самолетов, в том числе отрабатывал нештатные ситуации. Например, посадку с отказавшим двигателем. На его странице, например, есть ролик, как он намеренно для тренировки навыка отключал двигатель в воздухе. У Александра было пилотское удостоверение, и все его вылеты должным образом санкционировались. Так было и в субботу, 7 ноября. Александр летел с подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним в самолете была еще и женщина-пассажир.

Машина была знакома Александру. Это американский PiperSport - брат-близнец чешской машины CZAW SportCruiser. Довольно популярная в малой авиации модель, она была создана специалистами двух стран в 2006 году. Сам Александр Колтовой отмечал, что общие эксплуатационные расходы для машин этого типа составляют 3 тысячи рублей за один летный час. А стоимость Piper Sport примерно сопоставима с дорогими спорткарами. Максимальная скорость - около 300 км/ч, что довольно много для аппаратов такого класса.

С аэродрома Мячково Александр тоже часто взлетал. Так было и в субботу. PiperSport с бортовым номером RA-1381G взял курс на Рыбинск, воздушная трасса шла вдоль восточного сегмента МКАД. И именно там начались проблемы. На видео очевидцев прекрасно виден белый дым, который валил из самолета. "Если допустить, что двигатель загорелся сразу после взлета, то летчик должен был развернуться и сесть на аэродроме вылета", - рассказал "РГ" Игорь Зырянов. Однако Александр Колтовой принял иное решение. Он передал на землю аварийный сигнал и, вероятнее всего, увидел с воздуха удобную площадку для приземления в поле. И, не исключено, допустил роковую ошибку. "При посадке летчик резко повернул штурвал влево, - продолжает Игорь Зырянов, комментируя распространенные в Сети видео последних секунд полета. - В итоге он не справился с управлением, что привело к сваливанию машины". Piper жестко ударился о землю в окрестностях поселка Томилино. Когда на помощь подоспели водители с автомобильными огнетушителями, самолет уже полностью сгорел. Погибла женщина-пассажир и сам Александр.

Фото: МЧС России/ТАСС
Названы версии крушения самолета Александра Колтового

Трагедия довольно широко обсуждается на форумах любителей малой авиации. И многие комментаторы считают, что при пожаре на борту решение об экстренной посадке в поле было оправданным. Сесть на МКАД было нереально из-за загруженности магистрали. А причин возгорания может быть множество, в том числе разрыв топливной трубы и попадание горючего на раскаленные детали.

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