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08.11.2020 09:38
Рубрика: Общество

Еще 3254 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 3254 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока нестабильна

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 339913 человек.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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