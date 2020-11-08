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08.11.2020 21:20
Рубрика: Происшествия

Крылья смерти

МАК начал расследование катастрофы Piper под Москвой
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета начали расследование катастрофы легкомоторного самолета PiperSport, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой. Эксперты пока склоняются к двум основным версиям: неисправности двигателя или ошибке пилотирования. Не исключается также сочетание обоих факторов.

С аэродрома Мячково Александр часто взлетал. В субботу PiperSport с бортовым номером RA-1381G взял курс на Рыбинск, о полете были уведомлены авиационные службы. Воздушная трасса шла вдоль восточного сегмента МКАД. И именно там начались проблемы. На видео очевидцев заметен дым, который валил из самолета. В пресс-службе МЧС отметили, что у аппарата возникли проблемы с двигателем.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Если допустить, что двигатель загорелся сразу после взлета, то летчик должен был развернуться и сесть на аэродроме вылета", - рассказал "РГ" автор популярного YouTube-канала об авиакатастрофах, журналист "Комсомольской правды" Игорь Зырянов. Но Александр Колтовой принял иное решение. Он передал на землю аварийный сигнал и, вероятнее всего, увидел с воздуха удобную площадку для приземления в поле. "При посадке летчик резко повернул штурвал влево, - продолжает Игорь Зырянов, комментируя распространенные в Сети видео последних секунд полета. - В итоге он не справился с управлением, что привело к сваливанию машины". Piper жестко ударился о землю в окрестностях поселка Томилино. Когда на помощь подоспели водители с автомобильными огнетушителями, самолет уже полностью сгорел. Погибла женщина-пассажир и сам Александр Колтовой.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте отмечают, что сейчас отрабатываются несколько версий авиакатастрофы, но основных на данный момент две: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Расследование резонансного ЧП продолжается.

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