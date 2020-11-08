Москвичей предупредили о гололедице

В ночь на понедельник на столичных дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает портал мэра столицы.

По данным портала, местами на территории Москвы столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Ночью и утром возможна гололедица. Гололед может затруднить движение автотранспорта. Водителям порекомендовали избегать резких перестроений и торможений, а также не выезжать на летней резине в город, а поменять ее на зимнюю. Пешеходам посоветовали обзавестись обувью с противоскользящей поверхностью.

Напомним, что по прогнозам синоптиков до конца ноября новых аномально теплых дней, аналогичных 8 ноября не предвидится.