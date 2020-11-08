Пассажиры столичного метро по пути на работу или домой теперь могут найти себе друга - кошку или собаку. Заочно познакомиться с питомцами, оставшимися без хозяев, помогает новый тематический поезд с говорящим названием "Хвосты и лапки".

Поезд, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, пока курсирует по Кольцевой линии, а позже переедет на Арбатско-Покровскую. В вагонах расклеены фотографии 72 животных из разных приютов, которым нужна семья. Под каждым снимком указан QR-код. Если его отсканировать с помощью камеры смартфона, на экране гаджета высветится анкета питомца с описанием характера и привычек. Когда собака или кошка найдет своего хозяина, под фотографией появится стикер "Уже дома".

Чтобы выбрать питомца, необязательно искать "ушастый" состав в метро. Познакомиться с будущим другом можно уже сейчас - для этого нужно зайти на сайт проекта - hvostyilapki.wi-fi.ru. Здесь уже "живут" подопечные 13 московских и подмосковных приютов. Со временем присоединятся еще и другие. Загружать анкеты бездомных собак и кошек вправе и рядовые пользователи.

Искать животных помогают онлайн-фильтры: например, по возрасту и цвету. Можно узнать, были ли они чипированы, стерилизованы или привиты. И, конечно, описаны его повадки, интересы, капризы. Например, у трехлетнего кота Рыжика - крепкая психика. Говорят, адаптируется к новому месту быстро, когти без дела не распускает. Сильных котов уважает, слабых не обижает. Он - педант: утром - просмотр новостей в окне, потом рабочий день, с четырех - важный кошачий сон, а вечером - прием пищи и опять просмотр новостей. А хаски по кличке Тайга подкинули в подъезд одного из домов, где она жила около недели. Потом кто-то выгнал ее на улицу, сняв с нее ошейник. Неравнодушные люди ее разыскали: несчастная собака бегала у трассы. Сейчас она на передержке, поэтому ей срочно нужен новый дом.