От пандемии больше всего пострадали регионы с высокими доходами

Труднее всего в пандемию пришлось бюджетам сильных регионов, которые в основном живут "на свои деньги". Об этом шла речь на "Совете с экспертом" в "Российской газете".

Ситуацию с региональными бюджетами мы обсуждали с доктором экономических наук, директором Института реформирования общественных финансов, руководителем Центра региональной политики РАНХиГС Владимиром Климановым.

- Действительно, - подтвердил Владимир Викторович, - Многие сильные регионы пострадали достаточно активно. Упали их доходы, которые в основном формируют налог на прибыль и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а у сырьевых - еще и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По данным на 20 октября сбор от налога на прибыль в среднем упал более чем на 18 процентов. НДПИ - почти на 7 процентов. И только с небольшим плюсом - НДФЛ. В конкретных регионах минусы, понятно, значительнее.

И беда в том, что для сильных регионов часто дополнительной финансовой помощи не предоставляется. А слабых все равно Федерация вытягивает. Даже распределение дополнительной дотации на сбалансированность, которая составила 200 миллиардов рублей, шло по двум критериям. По критерию остроты уровня падения доходов и по объему приоритетных расходов - это такой отдельный субъективный показатель, кому денег больше всего нужно на текучку.

Из общего распределения исключили несколько регионов, посчитали, что им не нужны дополнительные дотации. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область, Ненецкий АО, Сахалинская область. И туда почему-то попали еще Чукотка, Магаданская и Амурская области. Их изначально тоже исключили из расчетов.

Значит, могут справится сами?

Владимир Климанов: Мы знаем, в Амурской области экономический бум, наверное, поэтому. На Чукотке тоже какой-то рост, надо сказать, неожиданный.

Но все остальные регионы - нефтяные и столичные - просто взяли и исключили из анализа. Почему? Не до конца понятно. Татарстан, Башкортостан или Свердловская область, которые вполне регионы-доноры, тем не менее, дополнительную финансовую помощь получили, причем, достаточно большую.

Но в целом федеральная помощь у нас все-таки является инструментом повышения шокоустойчивости для регионов. И это правда. То есть, чем выше зависимость региона от федеральной казны, тем он меньше страдает от снижения доходов бюджета. Свои дотации и трансферты он в любом случае получит. Чего не скажешь о регионах-донорах. То есть в условиях кризиса 2020 года быть бедным оказалось выгодно.

Менять такую систему надо?

Владимир Климанов: Конечно, без сомнения. Сейчас, получается, выгоднее прибедняться, а не гордиться своими достижениями.

Помню, когда Калужская область лет пять назад влетела в компанию регионов-доноров, ее губернатор (тогда им был Анатолий Дмитриевич Артамонов) сразу сказал: "Мы тут же потеряли в деньгах, потому что перешли на другой уровень софинансирования". Он тогда констатировал: странная вещь - регионом-донором быть невыгодно.

Получается, механизмы, которые существуют, являются антистимулами для повышения собственного налогового потенциала. Так что менять систему нужно, она зашла в тупик, это очевидно. И с долгами, и с повышением целевых трансфертов, и в их излишней детализации.

Так насколько критична сейчас ситуация с бюджетами регионов?

Владимир Климанов: Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, долг у регионов вроде бы высокий, а в некоторых субъектах - критичный совсем. С другой стороны, Федерация все время не дает доводить ситуацию до банкротства.

Главное, чтобы у Федерации деньги не кончились?

Владимир Климанов: У федерального бюджета подушка безопасности внушительная - 12 процентов ВВП в Фонде национального благосостояния.

Владимир Викторович, пока мы говорили про трудности регионов и резком снижении их доходов, прошло сообщение ТАСС. Объем налоговых поступлений в бюджет Тверской области с начала 2020 года составил 36,9 миллиарда рублей, что на 2,3 миллиарда больше, чем годом ранее. Выходит, и в пандемию можно развиваться?

Владимир Климанов: Там есть рост в сельском хозяйстве, во внутреннем туризме и смежных отраслях. Росатом внес свою лепту. Кроме того, в этом году в области открылся общероссийский распределительный центр одной из крупнейших логистических компаний. И поэтому область, конечно, выиграла в условиях пандемии.

Новость приятная, но такое не всем по силам?

Владимир Климанов: Да. Но нужно к этому стремиться.

Полностью интервью с директором Института реформирования общественных финансов Владимиром Климановым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".