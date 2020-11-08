Почему Москве в ближайшие годы придется брать в долг

Пандемия нанесла удар по московскому бюджету, но правительство Москвы не намерено урезать финансирование социальных программ. Доля соцрасходов в следующем году в бюджете города составит более 56%, что больше чем в нынешнем году на 90 млрд рублей. Правда, столице впервые за последнее десятилетие придется брать в долг. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

"В этом году мы не досчитаемся около 500 млрд рублей запланированных бюджетных доходов, - объяснил он в эфире телеканала "Россия 1". - Поэтому в последующие годы будем занимать. В течение трех лет предусмотрена возможность заимствований в размере более 700 млрд рублей".

Проект бюджета на 2021-2023 годы скоро рассмотрит Мосгордума и там уже заложена возможность привлечения займов. Самый большой долг до 396 млрд рублей город может взять уже в следующем году. Пугаться этого, впрочем, не стоит - долговая нагрузка бюджета сейчас не превышает 1,1% от его доходов, так что новые займы не повлияют на устойчивость городской казны.

Столичные власти на протяжении последних 10 лет, напомню, долги планомерно гасили. Как рассказал "РГ" заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, госдолг столицы с 2011 года сократился в 10 раз - с 270 млрд рублей до 30 млрд. Оставшаяся сумма - обязательства по погашению долгосрочных облигаций. Город мог бы погасить их и раньше, но срок погашения фиксированный - 11 июня 2022 года, если нарушить его, придется платить штрафы. Для сравнения - госдолг Подмосковья по итогам прошлого года составил 168 млрд рублей, причем этот уровень считается безопасным, поскольку составляет лишь треть от объема доходов региона.

Брать в долг в следующем году, кстати, придется не только столице, но и многим другим субъектам страны. Причина одна - пандемия коронавируса. Она не только ударила по экономике, сократив доходы, но и вызвала новые расходы на систему здравоохранения. В Москве, к примеру, траты на эту сферу выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Следующий год не станет исключением - на развитие здравоохранения город потратит 447,1 млрд рублей вместо 400 млрд в этом году. Рост более 11%, а с учетом средств ОМС на здравоохранение в 2021 году израсходуют 740 млрд. За счет этого программа "Развитие здравоохранения" станет крупнейшей по объемам финансирования. Только на массовую вакцинацию от коронавируса в проекте бюджета заложено 10 млрд рублей. А на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников - 45,7 млрд.

Самый большой заем - 396 млрд рублей - город может взять уже в следующем году

Все остальные социальные обязательства город тоже сохраняет. Пособия и выплаты для семей с детьми и пенсионеров будут проиндексированы, семьи с новорожденными детьми продолжат получать подарочные комплекты детских принадлежностей, а соцработники все так же будут помогать нуждающимся.

Впрочем, не стоит думать, что все это остановит строительство новых станций метро, закупку нового транспорта и другие инвестиции. Так называемый бюджет развития в 2020-м составит почти 1,2 трлн рублей, что позволит продолжать обновление инфраструктуры. Город мог бы отказаться от этих планов, но низкий госдолг позволяет этого не делать - столица может взять недостающие средства взаймы и со временем без проблем их вернуть. В надежности этой стратегии при формировании казны уверена глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. "Разработанный проект бюджета формировался в условиях новой социально-экономической реальности, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, - отметила она. - В главном финансовом документе столицы на следующий год сохраняется преемственность бюджетной политики прошлых лет, что позволит Правительству Москвы продолжить реализацию комплекса мер, направленных на повышение социальной защищенности и улучшение качества жизни горожан, а также профинансировать дополнительные расходы для преодоления негативных последствий пандемии".