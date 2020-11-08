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08.11.2020 20:19
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал основные нарушения антиковидного режима фудкортами и ТЦ

Текст: Светлана Ментюкова

Отсутствие "входного фильтра", недостаточный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ), персонал не носит и не утилизирует маски. Таковы итоги последней проверки столичных фудкортов и заведений общепита в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В сообщении отмечается, что в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, вызванной СОVID-2019, санитарное ведомство усилило контроль за проведением мероприятий по недопущению распространения инфекции. "Так, 7 ноября в рамках мониторинга проверено 101 предприятие общественного питания на фудкортах в 12 торговых центрах во всех административных округах Москвы. В 36 предприятиях (37%) в 11 торговых центрах санитарно-эпидемиологические требования не выполняются", - подчеркивается в сообщении.

Среди основных нарушений, отметили в Роспотребнадзоре, отсутствие "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела персонала, отсутствие пятидневного запаса СИЗ для сотрудников и дезинфицирующих средств, а также отсутствие организованного сбора использованных средств защиты.

В отчете санитарного ведомства, также указывается, что часть сотрудников фудкортов работают без масок, а у администрации отсутствуют результаты тестирования работников на коронавирус, во многих заведениях не установлены бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), не проводится обеззараживание воздуха.

В сообщении указывается, что за нарушения антиковидного режима к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ будут привлечены как должностные лица, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"За грубые и многочисленные нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности руководители пяти предприятий общественного питания вызваны на составление протокола о временном запрете деятельности. Административные материалы по проведенным проверкам будут направлены в суд", - подчеркивается в сообщении ведомства.

За данные нарушения предусматривается ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Контроль за проведением мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции на будет продолжен", - отмечается в сообщении санитарного ведомства.

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