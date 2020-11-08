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08.11.2020 04:47
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Под утро понедельника, 9 ноября, в Москве ожидаются первые заморозки и слабая гололедица. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По его словам, воскресенье в Москве и в Центральной России в целом станет финалом уходящей метеорологической осени. В регион прибудет холодный атмосферный фронт, дневная температура составит +5...+10 градусов. Ожидаются скоротечные ливни.

Уже в ночь на понедельник начнется обвал полярного холода. Ударят первые заморозки, под утро столбики термометров опустятся до -3...+2, сообщает РИА Новости. "Выпавшая накануне влага замерзнет, и на дорогах местами образуется слабая гололедица толщиной до 1-3 миллиметров", - рассказал Тишковец. Он также порекомендовал сменить автошины на зимний вариант.

Говоря о предстоящей неделе, синоптик отметил, что температурный фон будет понижаться. Среднесуточная температура воздуха будет около нуля и чуть ниже. Существенные осадки не ожидаются.

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