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08.11.2020 14:17
Рубрика: Происшествия

СК провел дополнительный осмотр на месте крушения самолета в Подмосковье

Текст: Наталья Козлова

Сегодня сотрудники столичного СК на транспорте объявили, что им потребовалось провести дополнительный осмотр на месте крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области. Чем вызван дополнительный осмотр не уточняется.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Между тем в СК озвучили приоритетные версии ЧП - это ошибка пилотирования и неисправность самолета.

Напомним, что в аварии самолета, следовавшего в Ярославскую область погибло два человека. Вот что заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления Елена Марковская:

- Наши следователи и криминалисты завершают следственные действия на месте происшествия. Сотрудники СК совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета изымают все фрагменты сгоревшего самолета для их последующего перемещения в ангар, дальнейшей выкладки и исследования.

Марковская говорит, что продолжается изучение технической документации воздушного судна. А полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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