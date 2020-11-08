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08.11.2020 09:30
Рубрика: Власть

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пока нестабильна

Несмотря на то, что было введено дистанционное обучение в школах, стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в столице на данный момент не произошло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" он отметил, что динамика по коронавирусу вновь наращивается, поэтому продление дистанционной учебы для школьников 6-11-х классов до 22 ноября является необходимостью.

Мэр также добавил, что в отличие от зарубежных стран в Москве более жестких ограничений пока что не предполагается, так как система здравоохранения справляется с существующими вызовами.

Отметим, что Москва находится на первом месте в нашей стране по числу выявленных случаев коронавируса. В связи с этим власти столицы ввели ряд профилактических мер, включая продление до 22 ноября дистанционного обучения для школьников 6-11-х классов. Ранее в интервью ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что эта мера уже дала результат - за четыре недели доля заразившихся сократилась вдвое - с 8,9% до 4,3%.

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