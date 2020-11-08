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08.11.2020 20:55
Рубрика: Общество

Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд

Текст: Ирина Огилько

8 ноября воздух в Москве прогрелся до +10 градусов, это случилось впервые за 70 лет. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Фото: iStock
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По данным портала, к 11.00 температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ поднялась до отметки в +10 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец, такая температура на 7-8 градусов выше климатической нормы.

"Такой высокой температура воздуха 8 ноября не была в столице уже более 70 лет", - сказал он. В то же время не удалось побить рекорд 1927 года. В тот год 8 ноября воздух прогрелся до +12 градусов.

К утру понедельника похолодает до +2 градусов, днём максимально воздух прогреется до +4.

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