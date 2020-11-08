Требования к ввозу препарата для анестезии крупных животных могут смягчить

В Московском зоопарке обитает более 12 тысяч птиц и зверей. Почти каждую неделю кому-то из этой пестрой и сплоченной компании требуется медицинская помощь. Кто лечит зуб, другому проводят обследования, третьим помогают с родами. И лишь крупные животные рассчитывать на нормальную для них анестезию во время операции не могут - препаратов нет.

Как рассказал "РГ" главный ветеринар Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, для крупных животных есть особые препараты для обезболивания, все они в своей основе содержат наркотические добавки. И согласно действующему в России закону входят в 1 и 2 список наркотических и психотропных препаратов, запрещенных или ограниченных к обороту в стране. Именно из-за этих компонентов в составе препаратов, помогающих животному безболезненно перенести операцию, а врачу ее нормально провести, и возникла нынешняя ситуация. Разрешенный для проведения анестезии в ветеринарии препарат кетамин, который применяют для обезболивания собак и кошек, не действует на слонов, бегемотов, жирафов и прочих крупных обитателей планеты.

- Вот простой пример: у нашего слона в зоопарке весной начались проблемы с пищеварением из-за смены зубов, - рассказывает Михаил Альшинецкий. - В странах, где разрешены требуемые анестезирующие препараты, зубы слону могли бы вылечить за несколько дней. У нас наркоз для слона невозможен. Поэтому мы разработали сложную систему поддерживающих процедур, которые длились все лето! В результате удалось частично решить проблемы с зубами слона, но некоторые сложности все ещё остались. Мы постоянно контролируем ситуацию и делаем все, что можем, для нашего питомца. Еще раз отмечу, что если была бы возможность анестезии, то такой проблемы не было бы вообще.

По словам ветеринара, из-за запрета на использование ряда препаратов и невозможности их закупки заграницей, порой просто не проводят оперативные вмешательства, ограничиваясь лишь поддерживающей терапией. При этом в Московском зоопарке есть своя прекрасно оборудованная ветеринарная станция со светлой и просторной операционной. Она не пустует, еженедельно там проводят операции различного объема, но только не крупным животным. Отвечая на вопрос "РГ", можно ли для оказания медпомощи вывозить пациентов зоопарка заграницу, где разрешены для ветеринарной анестезии нужные препараты, ветеринар отметил, что это невозможно. "Животное - это не человек, здесь много законодательных барьеров, не позволяющих перевозить подобных пациентов на время лечения, - сказал он. - И самое главное - перевозка заболевшего животного может повысить риски ухудшения его состояния".

По словам врача, столичные ветеринары не раз обращались к Минсельхозу России с просьбой пересмотреть требования к обезболивающим препаратам, разрешить их использование в ветеринарии, прописав необходимые требования. Как прокомментировали "РГ" в пресс-службе Минсельхоза России, механизм применения наркотических препаратов в ветеринарии регулируется постановлением правительства РФ от 3 сентября 2004 г. № 453 "Об утверждении Положения об использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии". Согласно документу, юридическое лицо имеющее специальную лицензию может применять препараты, входящие во II и Ш списки средств, оборот которых в РФ ограничен. А вот список I, содержащий как раз нужные для крупных животных анестетики, запрещен для использования. В прошлом году был принят Федеральный закон, разработанный Минсельхозом России, расширивший перечень случаев, в которых разрешен ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания помощи животным. Но требования к ввозу остались непосильные для ветеринаров.

"Ситуация на контроле. В настоящее время в связи с обращением нашего министерства разрабатывается проект акта, который смягчит требования к ввозу препарата, необходимого для оказания помощи крупным животным", - сказали в пресс-службе Минсельхоза России, впрочем, не уточнив подробности. Что ж, может быть, тому же слону осталось немного потерпеть, и вопрос с анестезией будет решен. К слову, прецедент уже был. В 2005 году разгорелся скандал, связанный с запретом использования популярного в ветеринарии препарата для анестезии - кетамина. Ветеринарных врачей обвиняли тогда в распространении наркотиков, на них завели уголовные дела. Вызвав общественный резонанс, конфликт уладили и кетамин согласовали, прописав механизм его использования, хранения и утилизации. Уголовные дела на ветеринаров тогда отменили, а собак и кошек продолжили оперировать с разрешенным препаратом.