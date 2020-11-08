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08.11.2020 11:16
Рубрика: Общество

В Курске создали лекарство, ускоряющее выздоровление при СOVID-19

Текст: Элина Труханова
В Курском государственном медицинском университете разработали препарат, позволяющий сократить процесс выздоровления пациентов с СOVID-19 на несколько дней.

По словам доцента кафедры общей и биоорганической химии КГМУ Леонида Ямпольского, новый препарат помогает быстрее избавиться от проблем с дыханием и легкими, характерных для заразившихся коронавирусом.

Фото: iStock
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Как рассказал ТАСС ученый, разработка лекарственных средств против гриппа и ОРВИ началась в университете пять лет назад, был получен патент. А когда возникла коронавирусная инфекция, исследовательская группа модифицировала структуру препарата.

- Формула препарата включает недорогие вещества, при определенном сочетании возникает синергетический эффект. Это комплекс относительно простых неорганических и органических молекул, простых структурно. В качестве основного - сложные комплексы металлов, - сообщил представитель вуза.

Леонид Ямпольский пояснил, что в зависимости от общего состояния пациента с коронавирусом использование разработанного лекарственного средства позволяет сократить процесс выздоровления от двух суток до пяти дней. Снижается температура тела, уменьшается одышка, эффективность отмечается при затрудненном дыхании, цитокиновом шторме. Кроме того, разработанное вещество может использоваться и для профилактики - ученые рекомендуют пропитывать им медицинскую маску, поддерживая таким образом постоянную концентрацию препарата на слизистой.

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