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08.11.2020 23:22
Рубрика: Экономика

Перевести "Стрелку"

В Москве и области будет единый проездной
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8305)
В скором времени московская "Тройка" начнет работать в подмосковных автобусах. Это станет первым этапом создания единой для столичного региона транспортной карты, сообщили "РГ" в минтрансе Московской области.
Пассажирам метро Москвы предоставили скидки на проезд

Пока многим пассажирам, которые постоянно ездят между Москвой и Подмосковьем, нужны обе карты. Правда, можно купить "Тройку" с чипом "Стрелки" и наоборот. Но способы пополнения баланса у каждой карты свои, что не очень удобно. Да и тарифная политика у Москвы и области разная - на "Тройку" можно записать несколько видов проездных, "Стрелка" же работает только по принципу кошелька, где каждые последующие десять поездок становятся дешевле предыдущих. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз говорили, что у регионов должна быть общая транспортная карта. И вот анонсирована дата ее появления - 1 января 2021 года. Работать единая карта будет на всех видах общественного транспорта столицы и области. Эксперты уверены: привычные "Тройку" со "Стрелкой" в один момент не отменят, они будут продолжать действовать. По мнению главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, одновременно 40 млн проездных невозможно вывести из оборота.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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