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08.11.2020 11:02
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировали 5 751 новый случай COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 5 751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека.

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13,7% среди заболевших - дети, 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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