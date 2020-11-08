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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье Cadillac насмерть сбил молодую пару

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области водитель Cadillac насмерть сбил молодую пару и попытался сбежать.

Фото: youtube.com
В Москве Gelandewagen насмерть сбил пешехода

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, трагедия произошла в Наро-Фоминске 6 ноября около 22:15. Проезжую часть улицы Найдова-Железова по пешеходному переходу пересекали 22-летний парень и 19-летняя девушка. Водитель иномарки сбил их и попытался скрыться, но его остановили очевидцы.

Полиция Наро-Фоминска возбудила уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Нарушитель задержан, с ним работают следователи.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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