В Подмосковье зарезали двух женщин и ранили 6-летнего ребенка

В подмосковном Солнечногорске убили двух женщин и ранили 6-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, преступник проник в частный дом и нанес множество ножевых ранений 44-летней женщине и ее 67-летней матери. Они скончались на месте. Также в доме обнаружена девочка, которой также были нанесены серьезные раны. Ребенок экстренно госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Кроме того, в доме явно искали ценности. Следователи восстанавливают картину произошедшего и ведут розыск преступника.