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08.11.2020 09:48
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье зарезали двух женщин и ранили 6-летнего ребенка

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковном Солнечногорске убили двух женщин и ранили 6-летнюю девочку.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, преступник проник в частный дом и нанес множество ножевых ранений 44-летней женщине и ее 67-летней матери. Они скончались на месте. Также в доме обнаружена девочка, которой также были нанесены серьезные раны. Ребенок экстренно госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Кроме того, в доме явно искали ценности. Следователи восстанавливают картину произошедшего и ведут розыск преступника.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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