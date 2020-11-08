На границе Приморья и провинции Хэйлунцзян скопилась очередь из фур

С 8 ноября проезд через международный автомобильный пункт пропуска "Пограничный" в Приморье временно приостановлен из-за очереди из фур, скопившихся на границе с Китаем.

На этой неделе власти КНР в очередной раз ограничили количество автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу через пункт пропуска - с 45 до 30 единиц в каждую сторону. Это сделано, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

- В связи с введенными ограничениями на территории, прилегающей к МАПП "Пограничный", уже скопилось около 100 автомобилей, - приводятся на сайте правительства края слова главы агентства международного сотрудничества региона Алексея Старичкова.

В минувшую пятницу зампред правительства Приморья Александр Костенко направил официальное письмо властям провинции Хэйлунцзян с предложением увеличить ежедневный пропуск автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ. Кроме того, продолжаются телефонные переговоры.

Между тем задержка поставок овощей из КНР уже привела к росту цен на них в Хабаровском и Приморском краях.