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08.11.2020 06:04
Рубрика: Власть

На границе Приморья и провинции Хэйлунцзян скопилась очередь из фур

Текст: Юлия Гарднер

С 8 ноября проезд через международный автомобильный пункт пропуска "Пограничный" в Приморье временно приостановлен из-за очереди из фур, скопившихся на границе с Китаем.

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На этой неделе власти КНР в очередной раз ограничили количество автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу через пункт пропуска - с 45 до 30 единиц в каждую сторону. Это сделано, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

- В связи с введенными ограничениями на территории, прилегающей к МАПП "Пограничный", уже скопилось около 100 автомобилей, - приводятся на сайте правительства края слова главы агентства международного сотрудничества региона Алексея Старичкова.

В минувшую пятницу зампред правительства Приморья Александр Костенко направил официальное письмо властям провинции Хэйлунцзян с предложением увеличить ежедневный пропуск автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ. Кроме того, продолжаются телефонные переговоры.

Между тем задержка поставок овощей из КНР уже привела к росту цен на них в Хабаровском и Приморском краях.

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