В Белогорске при пожаре погибли двое мужчин

В городе Белогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин при пожаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по Амурской области.

Трагедия произошла в субботу утром. Загорелась хозяйственная постройка и летняя кухня частного дома по улице 2-й Релочной. Прибывшие пожарные справились с огнем через 11 минут после прибытия. На месте ЧП были найдены тела двух человек 1981 и 1991 годов рождения.

Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Причины пожара выясняются.