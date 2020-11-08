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08.11.2020 05:37
Рубрика: Происшествия

В Белогорске при пожаре погибли двое мужчин

Текст: Юлия Гарднер

В городе Белогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин при пожаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по Амурской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области
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Трагедия произошла в субботу утром. Загорелась хозяйственная постройка и летняя кухня частного дома по улице 2-й Релочной. Прибывшие пожарные справились с огнем через 11 минут после прибытия. На месте ЧП были найдены тела двух человек 1981 и 1991 годов рождения.

Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Причины пожара выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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