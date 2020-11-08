На прошедшем в Нижнем Новгороде форуме "Университеты-2030: наука - компетенции - молодежь" министр науки и высшего образования Валерий Фальков задал вектор развития российским университетам.

- Приоритет для университетов сейчас - увеличение исследовательского потенциала. В XXI веке вузы должны больше влиять на экономику, на технологическое развитие. Те из 724 головных вузов России, кто сможет стать по-настоящему исследовательским образовательным учреждением, обеспечат настоящий прорыв, - сказал Валерий Фальков. - Исследовательский университет - стандарт, который должен соблюдаться всеми. Не может быть хорошего университета, где только преподавание без науки.

Университет - драйвер развития региона и центр его культурной и социальной жизни

Без чего еще не может быть университетов? По мнению министра, им необходимо выстраивать долгосрочные стратегии работы с выпускниками. Свое видение предложил и президент РАН Александр Сергеев: "Нужно готовить кадры для высокотехнологичных работодателей. Идея консорциумов позволит в условиях ограниченного финансирования запустить положительную динамику развития вузов". А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подытожил: "Университет - тот социальный институт, за счет которого можно трансформировать многие сферы жизни. Необходимо сфокусировать развитие городов вокруг университетов".

В рамках форума Валерию Фалькову и Александру Сергееву устроили экскурсию в Центр инновационного развития медицинского приборостроения Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. Там реализуются два мегагранта: "Цифровая персонализированная медицина здорового старения" и "Надежный и логически прозрачный искусственный интеллект". Сотрудники Центра показали разработки, уже сейчас помогающие в борьбе с коронавирусной инфекцией: жидкие перчатки, предохраняющие кожу от заражения в течение пяти часов, контейнер с питательной средой для вируса, в которой он может "жить" неделю, "позволяя" себя исследовать. Не обошлось и без разработок в сфере IT. Валерий Фальков с интересом выслушал рассказ директора Российского федерального ядерного центра Валентина Костюкова о сотрудничестве с ННГУ в программе ЛОГОС - технологии проектирования и создания высокотехнологичных изделий на основе суперкомпьютерных двойников. По словам ректора ННГУ Елены Загайновой, есть планы аналогичного взаимодействия с другими институтами, в первую очередь академическими.

Итог форума подвел министр.

- Университет - драйвер развития территории и инструмент трансформации регионов. Это центр культурной и социальной жизни. Партнерство с региональной властью - главная задача регионального университета, - резюмировал Валерий Фальков.