Косторная выиграла у Трусовой короткую программу на этапе КР в Казани

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная лидирует после короткой программы на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани.

Косторная получила за свой прокат 78,15 балла, несмотря на то, что ограничилась двойным акселем, а также допустила помарки в каскаде и на вращении.

Александра Трусова, сделавшая аксель в 3,5 оборота с ошибкой на приземлении, занимает второе место (77,42). Замыкает тройку сильнейших Майя Хромых (76,89).

Напомним, что Трусова уже одержала победу на этапе Кубка России в Москве. А для Косторной это был первый старт в сезоне. И Саша, и Алена в межсезонье покинули группу Этери Тутберидзе и перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.