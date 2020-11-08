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08.11.2020 19:20
Рубрика: Спорт

Косторная выиграла у Трусовой короткую программу на этапе КР в Казани

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная лидирует после короткой программы на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани.

Фото: РИА Новости
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Косторная получила за свой прокат 78,15 балла, несмотря на то, что ограничилась двойным акселем, а также допустила помарки в каскаде и на вращении.

Александра Трусова, сделавшая аксель в 3,5 оборота с ошибкой на приземлении, занимает второе место (77,42). Замыкает тройку сильнейших Майя Хромых (76,89).

Напомним, что Трусова уже одержала победу на этапе Кубка России в Москве. А для Косторной это был первый старт в сезоне. И Саша, и Алена в межсезонье покинули группу Этери Тутберидзе и перешли в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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