В Башкирии грузовой поезд сошел с рельсов

В ночь на 8 ноября на перегоне "Уфа - Дема" с рельс сошли три секции электровоза. По данному факту начата доследственная проверка. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Произошло это на 1617-м километре перегона "Уфа- Дема" Куйбышевской железной дороги. Пострадавших нет. Сейчас идут восстановительные работы. Следователи осмотрели место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе РЖД сообщили: в связи с этим инцидентом изменились маршруты ряда поездов (№127 "Красноярск - Адлер" и №142 "Симферополь - Екатеринбург").