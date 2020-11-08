Владимир Климанов: Регионы теряют свои налоги в лесу и на дорогах

Как регионам увеличить свои налоговые доходы, на "Совете с экспертом" в "Российской газете" обсуждали с доктором экономических наук, директором Института реформирования общественных финансов, руководителем Центра региональной политики РАНХиГС Владимиром Климановым.

Во многих регионах существуют программы и акции "Покупай местное". Эти истории - скорее маркетинговые, они помогают производителям, в основном продуктов питания, попасть на полки крупных торговых сетей. Но эти истории - еще и финансовые, потому что налоги, зарплата остаются в регионе. И я задал нашему гостю отчасти провокационный вопрос.

Владимир Викторович, в сложившихся условиях не пора ли обязать регионы закупать необходимые для них товары в первую очередь у своих производителей, и только потом искать все это на стороне? Как вы считаете, это принесет реальную пользу?

Владимир Климанов: В целом, я против. Вообще, считаю нужно разбираться, как эти региональные преференции стыкуются с законом о конкуренции, с требованиями антимонопольной службы.

Все-таки единое государство подразумевает единый рынок товаров, свободное их перемещение, как и рабочей силы, и всего остального. А региональные преференции создают пусть не прямые, но косвенные ограничения для этой свободы перемещения.

Последний раз я слышал о таких искусственных ограничениях в августе 1998 года, когда все начали устанавливать межрегиональные торговые барьеры. До анекдотов доходило. Когда запретили вывоз сельхозпродукции из Краснодарского края, то не могли производить подсолнечное масло. Подсолнечник нельзя было вывезти. Так что это мы уже проходили.

А как же карантинные меры? Вдруг, как весной, регионам придется ограничить въезд?

Владимир Климанов: Карантинные меры - это одно, а хозяйственные связи, которые должны носить общенациональный характер, это другое.

Создавать какие-то преференции для регионального брендирования, конечно, нужно. Понятно и стремление, чтобы поставщики, производители были местными. Никому не хочется работать со структурными подразделениями других региональных компаний.

И налоги останутся в регионе. А это прямой доход бюджета.

Владимир Климанов: Я многим финансистам говорил: если вы действительно хотите повысить налоговые поступления, просто пройдите по своим хозяйственным объектам и заставьте эти обособленные структурные подразделения, особенно те, что дороги строят, встать на налоговый учет в вашем регионе.

Потому что они, как правило, прикомандированные. И вообще не приносят ничего региону. Вся лесозаготовка тоже не приносит ничего муниципалитетам, где она проводится. Потому что тот самый НДФЛ в местный бюджет не поступает, он поступает в бюджет, где зарегистрирована лесозаготовительная компания. Нужно всячески стремиться локализовать налогообложение.

А делать ставку на замкнутость экономических региональных рынков не стоит. Где-то это, может, и оживит на время экономику. А где-то - снизит конкуренцию и доступность товаров.

Полностью интервью с директором Института реформирования общественных финансов Владимиром Климановым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".