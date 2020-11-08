На Алтае нашли петроглифы с изображением жилищ раннего средневековья

Археологи обнаружили древние петроглифы в восточной части Горного Алтая, недалеко от Пазырских курганов.

По словам ученых, петроглифы были созданы в эпоху раннего средневековья. На камнях изображены жилища тюркских народов - юрты. Современной археологии известно всего несколько подобных наскальных изображений.

Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник Горно-Алтайского государственного университета Никита Константинов, археологи обнаружили еще несколько петроглифов, которые также относятся к раннему средневековью. На них изображены сцены охоты и боя, встречи самца и самки оленей, а также всадник с копьем и знаменем.

Найденные изображения характеризуются обилием деталей. Это позволит специалистам исследовать внешний образ тюркских народов, живших на Алтае несколько сотен лет назад.