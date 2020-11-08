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08.11.2020 13:38
Рубрика: Общество

На Алтае нашли петроглифы с изображением жилищ раннего средневековья

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи обнаружили древние петроглифы в восточной части Горного Алтая, недалеко от Пазырских курганов.

Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа
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По словам ученых, петроглифы были созданы в эпоху раннего средневековья. На камнях изображены жилища тюркских народов - юрты. Современной археологии известно всего несколько подобных наскальных изображений.

Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник Горно-Алтайского государственного университета Никита Константинов, археологи обнаружили еще несколько петроглифов, которые также относятся к раннему средневековью. На них изображены сцены охоты и боя, встречи самца и самки оленей, а также всадник с копьем и знаменем.

Найденные изображения характеризуются обилием деталей. Это позволит специалистам исследовать внешний образ тюркских народов, живших на Алтае несколько сотен лет назад.

Наука Общество Наука Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

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