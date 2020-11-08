Под Новосибирском с рельсов сошел 31 грузовой вагон

На станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги около 16 часов по местному времени произошло ЧП: при прохождении станции сошли вагоны грузового поезда.

- На место происшествия выехал Барабинский транспортный прокурор, - сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. - По факту схода вагонов проводится проверка.

В результате происшествия никто не пострадал. Движение на данном участке железной дороги затруднено. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

- Для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск, - уточнили в представительстве Западно-Сибирской железной дороги.

На месте происшествия работает оперативная комиссия ведомства.