С 20 по 23 мая будущего года в Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На прошлой неделе представители Международной федерации каноэ (ICF) проверили степень готовности барнаульского гребного канала к предстоящим стартам. Объем уже сделанных работ впечатлил иностранных гостей.

- В мае в Барнауле гребцы будут состязаться не только за награды и призовые этапа Кубка мира. Пройдет квалификация на Олимпиаду в Японии - предстоит разыграть шесть лицензий. В 2018 году здесь прошел коммерческий турнир "Кубок чемпионов", в котором приняли участие многие титулованные спортсмены из 25 стран. Им очень понравился гребной канал, природа. А я был приятно удивлен большим количеством зрителей, - отметил на встрече с правительством Алтайского края вице-президент ICF Томас Конецко.

Сейчас проводящей стороне, по мнению представителей международной федерации, нужно особо сосредоточиться на нескольких моментах. Первый связан с доставкой в Барнаул спортивных делегаций (одних только гребцов ожидается около четырех сотен). Количество авиарейсов из-за пандемии заметно сократилось, поэтому прорабатывается сразу несколько вариантов. Вторая задача связана с обеспечением спортсменов нужным количеством байдарок и каноэ. Третья тема - визовая поддержка.

- Мы отмечаем высокую готовность спортивного объекта, сделано очень много, чтобы привести его состояние к уровню требований Международной федерации каноэ. Сейчас идет обсуждение возможностей проведения здесь других международных соревнований, в частности марафона и гребли на лодках класса "Дракон". Майский этап Кубка мира привлечет большое внимание международного спортивного сообщества, - подчеркнул заместитель генсека Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Мордвин.