Ингушетию никто официально не объявлял первым в России регионом-банкротом

В СМИ прошла информация, что Ингушетия может стать первым в России регионом-банкротом. И якобы даже ее таковой уже признали. С этим категорически не согласны в самом регионе.

"Республика - не банкрот. Это кардинально некорректная интерпретация ситуации, идет перелицовка понятий" - так "Российской газете" прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности министра финансов Ингушетии Магомет-Шарип Эсмурзиев. А председатель республиканского правительства Владимир Сластенин на недавнем совещании заявил, что "никакой трагедии нет, наоборот, долги уменьшаются".

На чем основаны эти утверждения? В 2018 году кредиторская задолженность Ингушетии действительно достигла немалой суммы - 4,7 миллиарда рублей. Это зафиксировано Федеральным казначейством после проведенной проверки. По словам Сластенина, долг накопился за последние десять лет.

"И уже третий год подряд, - объяснили в правительстве Ингушетии, - между Минфином России и правительством республики заключается соглашение по восстановлению платежеспособности региона. В этом году впервые процедуры проводятся с соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе. Они касаются регионов с долгами более 10 процентов от суммы собранных за прошлый год налоговых и неналоговый поступлений".

По итогам прошлого года Минфин России принял решение заключить с республикой соглашение на пять лет, уточнил Эсмурзиев: "Оно предусматривает подробный план увеличения доходной части бюджета и выплаты долгов". Госдолг Ингушетии - это госкредит в 2,5 миллиарда рублей, который в этом году снизился до двух миллиардов. Недавно он был реструктуризирован до 2029 года. "Госдолг разбит по годам. За десять лет спокойно рассчитаемся", - заверил премьер-министр.

Федеральное казначейство выдало Ингушетии под 0,01 процента годовых кредит на 1,3 миллиарда рублей для решения социальных проблем

Также в кабмине республики отметили, что в федеральном центре решается вопрос оказания финпомощи на уменьшение задолженности на 2,6 миллиарда рублей. В то же время пока все расходы осуществляются строго по утвержденному Минфином России списку первоочередных выплат - зарплат, налогов и других. Это связано с тем, что из-за нецелевого расходования средств к Ингушетии были применены меры бюджетного принуждения на сумму три миллиарда рублей с погашением в течение пяти лет.

Ранее по просьбе региональных властей казначейство выдало Ингушетии под 0,01 процента годовых кредит на 1,3 миллиарда для решения социальных проблем. Он, по словам и.о. министра финансов, будет погашен в этом ноябре.

Комментарий

Владимир Климанов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС:

- Информация о потенциальном банкротстве Ингушетии попала в СМИ, когда прошла новость о поручении премьер-министра минфину разобраться с просроченными долгами республики. Ранее на это обращала внимание Счетная палата.

Формальные показатели финансовой отчетности говорят о следующем. Государственный долг Ингушетии последние годы несколько сократился, но в течение 2020 года он в относительных значения вырос более чем на 60 процентов, до 3,3 миллиарда рублей. Это второй показатель по стране после Санкт-Петербурга. При этом более чем половина регионов в 2020 году государственный долг не наращивала, а даже сокращала.

Весь объем госдолга Ингушетии состоит из бюджетных кредитов, и вряд ли возможно иное. Республика является самым высокодотационным субъектом Федерации. Однако по поводу текущей ситуации никакой официальной позиции от каких-либо федеральных органов высказано не было. Скорее всего, Федерация понимает возникшие трудности, тем не менее пока не готова идти на радикальные меры. Поэтому и решается вопрос о недопущении формального признания республики неплатежеспособной.

Кстати, процедура признания региона банкротом весьма тяжеловесная. Сначала федеральное правительство должно отправить в Верховный суд представление, что регион имеет просроченную задолженность выше 30 процентов объема его собственных налоговых и неналоговых доходов. После чего суд должен признать факт неплатежеспособности.

И только тогда в регион назначается временная финансовая администрация. Ее формирует уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - скорее всего, Минфин России. Пока такая процедура, детально прописанная в Бюджетном кодексе с 2004 года, никогда не применялась.

Сейчас же Минфин России по отношению к Ингушетии применяет процедуру заключения соглашений, которыми вводится требование реализации программы оздоровления региональных финансов.

В ряде регионов такие программы дали результаты. В Костромской области, например. Несколько лет назад она имела госдолг выше доходов за год. Но затем исправила такое положение. Однако во многих других регионах и сейчас ситуация остается сложной.

Подготовила Ольга Бухарова