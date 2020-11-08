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08.11.2020 22:16
Рубрика: Общество

В 65 - студент опять

Старшее поколение переходит на "Активное долголетие"
Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь) , Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8305)
В городе Отрадном Самарской области соседки-пенсионерки собрались в ансамбль "Радуга" и радуют своими голосами земляков. А на Ставрополье люди пожилого возраста учатся в университете и получают новые специальности. Все это стало возможным благодаря национальной программе "Активное долголетие", которая реализуется во всех регионах страны.

Галина Пирожкова из небольшого городка Отрадного стала руководителем вокальной группы. Именно ей в прошлом году пришла в голову идея собрать подруг 60+ с хорошими голосами и осуществить давнюю мечту - петь.

В России выберут лучший проект активного долголетия

Сейчас дважды в неделю с ансамблем соседок стала заниматься музыкальный руководитель Наталья Липнякова. А концерты и выступления стали для всех желанным праздником не только для жителей микрорайона, но и в пансионате для ветеранов, в музее, в профилактории и в школах... Поначалу была проблема с нарядами. Шить их за свой счет пенсионеркам накладно. Пришел на помощь городской конкурс "Отрадный - территория развития". Дамы написали соцпроект "С песней по жизни" и получили грант - 100 тысяч рублей на костюмы и украшения.

А на Ставрополье старшему поколению предлагают обучение в университете "третьего возраста". Сейчас такие работают на базе всех центров соцобслуживания в крае. Учат там пенсионеров и взрослых инвалидов по специальным адаптированным образовательным программам. Только за первое полугодие 2020 года эти курсы бесплатно прошли 1120 местных жителей. Например, на базе Апанасенковского центра социальной помощи семье и детям занятия идут в шести клубах на территории района. Выбрать курс можно из восьми социально значимых направлений: "Ландшафтный дизайн", "Компьютер в жизни человека", "Правовые знания", "Финансовая грамотность", "Здоровое долголетие", "Организация безопасности жизнедеятельности", "Православие" и "Психология".

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