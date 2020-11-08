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08.11.2020 12:54
Рубрика: Экономика

В Кавминводах построят велотерренкур протяженностью 75 километров

Текст: Екатерина Ковалевская (Ставропольский край)
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 миллиарда рублей на создание Кавминводского велотерренкура. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маршрут объединит бальнеологические курорты Ставропольского края - города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Его протяженность составит 75 километров, а ширина трассы - восемь метров. На маршруте сделает 40 остановок со смотровыми площадками, кафе, питьевыми бюветами, велопрокатом и медицинскими пунктами. Цель проекта - восстановить инфраструктуру горных маршрутов, которые существовали в XIX-XX веках.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
На Северном Кавказе появятся новые горнолыжные трассы

Как сообщили в Минэкономразвития РФ, строительные работы предполагается начать в 2021 году и завершить в 2023-м. Проект включен в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". В правительстве Ставропольского края добавили, в этом году планируется провести общественные обсуждения проекта, а также его государственную экспертизу. Велотерренкур свяжет достопримечательности трех городов, объединив горы Бештау, Железную, Развалку, Змейку.

- Турпоток на Северный Кавказ растет каждый год. Велотерренкур станет самой протяженной экологической велотропой в Европе. Ставим задачу, чтобы во время строительства максимально сохранили природный рельеф, а маршрут сделать комфортным для велосипедистов с любым уровнем спортивной подготовки, - сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев. - Этот проект - серьезный вклад в развитие инфраструктуры, которая улучшит и отдых, и среду для населения трех городов. Плюс вокруг проекта будет формироваться новый бизнес, а это рабочие места.

Моисеев перечислил те выгоды, которые получит город благодаря строительству объекта. Так, удастся полностью восстановить и реконструировать длинные терренкуры до горы Развалки, Каскадной лестницы и поселка Новотерского, от Западного Бювета до горы Железной и к санаторию Русь. Здесь появится новое освещение и видеонаблюдение, будут приведены в порядок туристические домики, вернутся на место скульптуры животных. Также планируется обустроить новые места отдыха с нестационарными кафе, установить павильоны для защиты от дождя с розетками для телефонов, бесплатный WI-FI. И, конечно, решено восстановить питьевые бюветы на всем протяжении терренкуров.

В регионах Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Развитие Северного Кавказа

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