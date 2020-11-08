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08.11.2020 12:02
Рубрика: Общество

Руководство Минздрава направлено в Петербург из-за ситуации с COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в Санкт-Петербург представителей руководства Минздрава в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото: РИА Новости
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Сегодня в Петербург прибудут первый замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева, сообщили в министерстве. Они окажут организационно-методическую поддержку властям города в организации противоковидных мер.

Количество ежедневно регистрируемых случаев в Санкт-Петербурге уже несколько дней превышает тысячу, за последние сутки прирост составил 1331 человек, а общее число активных случаев заболевания превысило 23 тысячи.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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